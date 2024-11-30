Выяснилось, что чаще всего покупают иностранцы в России

DigiTaxFree: Иностранцы в России чаще всего покупали ювелирные изделия

Tекст: Александра Юдина

Согласно исследованию DigiTaxFree, 52% покупок иностранных туристов в России составляют ювелирные изделия, передает РИА «Новости».

Среди популярных товаров – золотые кольца и браслеты. Кроме того, 22% покупок приходятся на одежду, а 13% – на парфюмерно-косметические товары.

Клементьев также отметил, что наиболее активными месяцами для совершения покупок иностранцами в 2024 году стали июль и август, когда было совершено 13,8% и 14,2% покупок соответственно.

На выходные дни также пришлась значительная часть покупок: субботам принадлежит 18,8%, а воскресеньям – 29% от общего числа покупок.

Ранее Минпромторг России предложил включить в пилотный проект tax free Забайкальский и Красноярский края, а также Амурскую и Иркутскую области для притока иностранных туристов.

Напомним, пилотный проект по компенсации иностранцам суммы НДС от купленных в России товаров tax free заработал в России в 2018 году.