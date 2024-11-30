30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.8 комментариев
Выяснилось, что чаще всего покупают иностранцы в России
DigiTaxFree: Иностранцы в России чаще всего покупали ювелирные изделия
Иностранные туристы в России отдают предпочтение ювелирным изделиям, золотым кольцам и браслетам, сообщил исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев.
Согласно исследованию DigiTaxFree, 52% покупок иностранных туристов в России составляют ювелирные изделия, передает РИА «Новости».
Среди популярных товаров – золотые кольца и браслеты. Кроме того, 22% покупок приходятся на одежду, а 13% – на парфюмерно-косметические товары.
Клементьев также отметил, что наиболее активными месяцами для совершения покупок иностранцами в 2024 году стали июль и август, когда было совершено 13,8% и 14,2% покупок соответственно.
На выходные дни также пришлась значительная часть покупок: субботам принадлежит 18,8%, а воскресеньям – 29% от общего числа покупок.
Ранее Минпромторг России предложил включить в пилотный проект tax free Забайкальский и Красноярский края, а также Амурскую и Иркутскую области для притока иностранных туристов.
Напомним, пилотный проект по компенсации иностранцам суммы НДС от купленных в России товаров tax free заработал в России в 2018 году.