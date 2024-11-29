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    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 14:47 • Новости дня

    Боррель назвал перемирие Израиля и Ливана хрупким

    Жозеп Боррель назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким из-за продолжающихся обстрелов и израильских атак.

    Боррель назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что, несмотря на заключенное соглашение, обстрелы на юге Ливана продолжаются.

    Боррель также отметил, что Израиль, при поддержке США, оставляет за собой право возобновить военные действия. Он выразил разочарование тем, что не смог остановить конфликт в секторе Газа, и подчеркнул важность давления на Израиль с целью прекращения насилия.

    Ситуация на границе остается напряженной. Израильская армия второй день подряд нарушает перемирие. В четверг израильские беспилотники атаковали автомобиль в пограничном поселении Маркаба. Израильская авиация систематически нарушает воздушное пространство Ливана, а разведывательные дроны не покидают Южный Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Перед перемирием Израиль атаковал завод «Хезболлы».

    28 ноября 2024, 09:52 • Новости дня
    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    CNN: Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра, сообщает CNN.

    Сирийские боевики начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. В результате атак им удалось захватить уже 13 населенных пунктов и одну военную базу, ранее принадлежавшую сирийской армии, передает RT со ссылкой на CNN.

    По словам источника, боевики также взяли под контроль город Урм-эль-Кубра, что может значительно изменить расстановку сил в регионе. Наступление проходит на фоне продолжающихся конфликтов и эскалации напряженности в Сирии.

    Ранее вооруженные силы Сирии успешно пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе.

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    28 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    ЦПВС: Сирийская армия и ВКС России уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    В результате нападения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб было уничтожено по меньшей мере 400 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, запрещенная на территории России). Бои продолжаются при активной поддержке российской авиации.

    Как отметил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, боевики начали атаку на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. По его словам, сирийская армия ведет упорные бои с поддержкой ВКС России, передает ТАСС.

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нападавшие понесли значительные потери. «Уничтожено не менее 400 боевиков», – подчеркнул он на брифинге. Также была отмечена утрата боевиками значительных объемов техники.

    Также, по словам Игнасюка, в районе Идлиба зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских войск боевиками. Ситуация остается напряженной, однако продолжается активная операция по подавлению террористов.

    Напомним, утром 28 ноября сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    27 ноября 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

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    29 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо

    Сирийские ВВС атаковали позиции террористов в ответ на наступление из Идлиба

    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

    Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западе провинции Алеппо. Были уничтожены скопления живой силы, а также пункты управления и артиллерийские позиции боевиков, передает РИА «Новости».

    Атака была проведена в ответ на наступление террористов из Идлиба, начавшееся ранее.

    Ранее Министерство обороны Сирии заявляло о продолжающемся противостоянии с террористической группировкой.

    Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    27 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности

    Дипломат Долгов: США могут примерять роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена гонится за сиюминутной выгодой. Инициирование соглашений между Израилем и «Хезболлой» – жалкая попытка хоть как-то замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов.

    «Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

    «Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

    По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

    Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать? Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности», – подчеркнул собеседник.

    «Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – заключил Долгов.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

    Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

    Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

    Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

    По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». В свою очередь The New York Times пишет, что «перемирие положит конец конфликту, продолжающемуся больше года».

    Напомним, Тель-Авив начал военную операцию по уничтожению «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. О том, что движение и Бейрут согласились с предложением США, стало известно на прошлой неделе.

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    27 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

    Израиль и «Хезболлах» согласовали прекращение огня по предложению США

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

    Израильский военно-политический кабинет большинством голосов одобрил предложение США о прекращении боевых действий в Ливане, сообщает ТАСС. Десять министров поддержали это решение, один выступил против. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Израиль сохраняет право на ответные действия в случае угрозы своей безопасности.

    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит», стал единственным, кто проголосовал против. Он ранее назвал это соглашение «исторической ошибкой» для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении отметил, что прекращение огня связано с необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе» и пополнить запасы вооружения.

    Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках договоренностей Израиль может реагировать в случае угроз со стороны «Хезболлах». Он также уточнил, что американские силы не будут размещаться в южной части Ливана, а США вместе с Францией окажут необходимую помощь для полной реализации сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.

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    26 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Турция депортировала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ

    В Турции задержали и депортировали в ОАЭ троих узбеков за убийство раввина

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана в ОАЭ, и депортировали их обратно в Эмираты для суда.

    Газета Turkiye сообщает, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) и полиции задержали в Стамбуле троих граждан Узбекистана. Они подозреваются в убийстве израильского раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах. Подозреваемых депортировали в ОАЭ, где они предстанут перед судом.

    Операция по задержанию была тайной. Задержаны граждане Узбекистана: Алимбай Тохирович и Махмуджан Абдуррахим, оба 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Информация о прибытии подозреваемых в Стамбул была получена заранее от эмиратских властей. Им разрешили спокойно выйти из самолета и сесть в такси, за которым велось постоянное наблюдение. В момент стандартной проверки документов такси остановили, и подозреваемые были задержаны.

    После убийства Цви Когана, проживавшего в ОАЭ как эмиссар движения «Хабад», его тело было обнаружено эмиратскими службами безопасности. Коган, гражданин Израиля и Молдавии, жил в Абу-Даби с 2020 года, с момента установления дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

    Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Турции за содействие в задержании подозреваемых. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила убийство Когана и высказала признательность за оперативные действия турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Объединенных Арабских Эмиратах раввин и лидер еврейской общины Цви Коган был найден мертвым в Абу-Даби, и подозреваемыми в его убийстве стали трое граждан Узбекистана сообщалось, тело 28-летнего раввина, имеющего израильско-молдавское гражданство, было обнаружено в воскресенье.

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    29 ноября 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»

    Правительственные войска освободили Эль-Бакум от боевиков «Джебхат ан-Нусра» в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), освободив город Эль-Бакум, и перекрыла международную трассу M-5.

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», которые ранее захватили более двадцати населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум, находящийся в стратегически важной зоне, передает ТАСС.

    Сообщается, что ранее в Алеппо были переброшены дополнительные войска из других областей Сирии. Это стало возможным после того, как правительство перекрыло движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Данная мера была принята в связи с угрозой нападений со стороны боевиков, которые активно действуют в регионе.

    Накануне стало известно, что сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра. После этого правительственные войска при поддержки российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    26 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Израиль через соцсети предупредил о нанесении ударов по центру Бейрута

    Израиль через соцсети предупредил население о нанесении ударов по центру Бейрута

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы, и указали, что мирным жителям необходимо проводить срочную эвакуацию.

    Представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил, что удары будут нанесены по кварталам Рас-Бейрут, Корниш-Мазраа, Мсейтбе и Зукак-эль-Блат, передает ТАСС.

    Отмечаются, что в этих районах находятся офисы Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей «Хезболлу». Он добавил, что необходимо держаться на расстоянии минимум 500 метров от зоны поражения.

    Ранее в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий. До этого за одни сутки израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек.

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    28 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о готовности к войне в Ливане

    Израиль готов к войне в Ливане при нарушении перемирия со стороны «Хезболла»

    Tекст: Максим Попов

    Армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня движением «Хезболла», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    По словам Нетаньяху, армия Израиля будет готова к полномасштабной войне в Ливане, если движение «Хезболла» сорвет установленный режим прекращения огня. Он подчеркнул, что армия уже получила соответствующий приказ и готова действовать в случае необходимости, передает ТАСС.

    «Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля – начать полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня», – сказал Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что  период прекращения огня будет использован израильской армией для обновления сил и перевооружения.

    Напомним, Израиль принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов.

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    27 ноября 2024, 02:51 • Новости дня
    Израильские самолеты атаковали юг Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удар по южным окраинам Бейрута, погибло 10 человек

    Израильские военные самолеты совершили авиаудары по предполагаемым объектам «Хезболлах» на юге Бейрута, в результате чего погибли не менее 10 мирных жителей, а 53 получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по покинутым жителями районам на юге Бейрута. Атаке подверглись кварталы Гобейри, Кафаат, Лейлаки и Харет-Хорейк. По словам источника в службе гражданской обороны, взрывы также прогремели в предместьях Хадас и Шуэйфат, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.

    Эти удары были частью широкомасштабной операции против предполагаемых целей шиитской организации «Хезболлах». По данным ТАСС, во вторник количество авианалетов достигло рекордного уровня с начала ноября – 20 атак за один день. В результате погибло 10 мирных граждан и 53 получили ранения.

    Израильская армия шесть раз в течение суток предупреждала жителей о предстоящих воздушных атаках, настоятельно рекомендуя эвакуироваться из опасной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали мирных жителей к срочной эвакуации.

    В то же время Израиль заявил, что принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра. Однако, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

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    27 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    WSJ: Миротворцы не смогут помешать перевооружению «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Александра Юдина

    Миротворцы ООН на протяжении почти двух десятилетий не смогли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля, несмотря на прекращение огня между сторонами, пишет The Wall Street Journal.

    Миротворческая миссия ООН на протяжении почти двух десятилетий была бессильна остановить перевооружение «Хезболлы» на юге Ливана, передает The Wall Street Journal.

    Это явление происходит, несмотря на формальное прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», которое завершило год вооруженного конфликта.

    UNIFIL была создана для поддержания мира в регионе и должна была обеспечить буферную зону между конфликтующими сторонами.

    Однако, по мнению аналитиков, миссия продолжает испытывать серьезные трудности в осуществлении этого задания.

    «За столько лет мы не смогли эффективно контролировать вооруженные формирования в районе», – заявил один из представителей UNIFIL.

    Несмотря на формально достигнутый мир, «Хезболла» продолжает укреплять свои позиции вдоль израильской границы, что вызывает обеспокоенность не только у Израиля, но и у международного сообщества.

    Ранее Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.

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    27 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Байден призвал к прекращению боевых действий в Газе и миру на Ближнем Востоке

    Washington Post: Байден воспользовался перемирием Израиля с «Хезболлой» для продвижения мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Джо Байден воспользовался объявлением о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», чтобы призвать к окончанию боев в Газе и новым усилиям по установлению мира на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Президент США Джо Байден пытается использовать объявление о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» для продвижения более широкого мирного соглашения на Ближнем Востоке. Однако прекращение огня в Газе пока остается недостижимым, пишет Washington Post.

    Байден также обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

    Не очень ясно, насколько администрация Байдена координирует свои действия с переходной командой избранного президента Дональда Трампа, которому, вероятно, предстоит контролировать такое соглашение из-за гарантий безопасности США для Саудовской Аравии, отмечает издание. Трамп в свое время стремился к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Байден рассчитывает, что нынешняя политическая и геополитическая обстановка способствует достижению этой цели.

    Трамп уже выразил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху желание завершить конфликты до вступления в должность. Он начал формировать свою администрацию, включающую известных сторонников Израиля, таких как Элиз Стефаник и Майк Хакаби. Старший представитель администрации Байдена подчеркнул, что основные договоренности были достигнуты еще до выборов, а для команды Трампа уже были проведены брифинги.

    Соглашение между Израилем и «Хезболлой» считается важным достижением Байдена перед его уходом с поста.

    Напряженность между сторонами началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к эскалации конфликта в Южном Ливане и гибели более 3,7 тыс. человек. В результате ракетных обстрелов «Хезболлы» Израиль эвакуировал около 67,5 тыс. человек с севера страны.

    В соответствии с соглашением ливанская армия возьмет на себя контроль над южной границей страны, а Израиль отведет свои силы в течение 60 дней. США и Франция будут следить за реализацией этого соглашения. Израиль предупредил, что в случае нарушения перемирия нанесет удары по Ливану. Однако сохраняется угроза новой эскалации, так как газовский кризис пока остается нерешенным.

    Война в Газе, по некоторым данным, привела к гибели около 45 тыс. палестинцев, что стало одним из крупнейших кризисов внешней политики Байдена. Несмотря на давление мирового сообщества, Байден не стал использовать свой основной рычаг для давления на Израиль – приостановку военной помощи. Оппоненты упрекают Байдена за недостаточные усилия по прекращению боевых действий и улучшению гуманитарной ситуации в Газе.

    Накануне президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки, когда его спросили о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом большинством голосов, за исключением одного министра.

    Между тем власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

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    27 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    В результате удара Израиля по КПП в Сирии погибли шесть человек

    SANA: При ударах Израиля по КПП в Сирии погибли шесть человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов Израиля по сирийским КПП на границе с Ливаном погибли шесть человек, включая военных, еще 12 человек получили ранения, среди которых женщины и дети, сообщило сирийское агентство SANA.

    По данным агентства SANA, израильские воздушные удары были нанесены в 00:05 по местному времени. Целями атак стали контрольно-пропускные пункты в сирийской провинции Хомс на границе с Ливаном. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме погибших, еще 12 человек были ранены, включая женщин и детей.

    Между тем иранские власти выразили поддержку прекращению огня между Израилем и Ливаном. В заявлении МИД Ирана отмечается, что Тегеран будет продолжать оказывать поддержку ливанскому народу и силам сопротивления.

    Иран призвал международное сообщество содействовать миру и стабильности в регионе, а также оказывать давление на Израиль для прекращения конфликта в секторе Газа.

    Ранее Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом большинством голосов, за исключением одного министра.

    Власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

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    28 ноября 2024, 18:07 • Новости дня
    Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью

    Боррель назвал ближневосточный конфликт угрозой международным отношениям и Европе

    Tекст: Евгения Караваева

    Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, подчеркнув его глобальную опасность и влияние на международные отношения.

    Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, которая может дать метастазы и повлиять на международные отношения и европейские общества, передает ТАСС.

    Он сделал это заявление перед началом конференции в Брюсселе, посвященной ближневосточному урегулированию. Боррель выразил обеспокоенность по поводу того, что конфликт может затронуть не только местный регион, но и весь мир.

    Боррель призвал все стороны, участвующие в поддержке решения о двух государствах, продолжать свои усилия, отметив, что без этого не будет мира на Ближнем Востоке, а без мира весь регион окажется в опасности. По его мнению, международное сообщество на протяжении многих лет обсуждало урегулирование конфликта, но не предпринимало конкретных действий. Он подчеркнул, что настало время действовать решительно, назвав прекращение огня в Ливане лучом надежды.

    С 1 декабря Жозеп Боррель передает свой пост Кае Каллас из Эстонии. С этого же дня начинает работу новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Это изменение в руководстве может стать важным моментом в подходе Евросоюза к ближневосточному урегулированию и другим международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Но накануне перемирия израильские ВВС атаковали секретный ракетный завод в Баальбеке.

    Тем временем сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

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