Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Депутат Рады сравнил военное руководство Украины с рабовладельцами
Депутат Рады Мазурашу сравнил военное руководство Украины с рабовладельцами
Военные руководители Украины ведут себя как рабовладельцы, считая, что могут заставить людей выполнять любые приказы в условиях продолжающейся силовой мобилизации, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
В интервью украинской журналистке Лане Шевчук Мазурашу высказал мнение, что военные руководители Украины ведут себя как рабовладельцы, передает «РИА Новости».
По его словам, они считают, что могут заставить людей делать все, что угодно, и такое отношение должно приносить результаты.
Мазурашу подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский, по его мнению, не участвует в принятии решений о мобилизации. Он полагает, что Зеленский попадает под влияние военного руководства страны и избегает обсуждения проблем с силовой мобилизацией из-за их «токсичности».
Кроме того, Мазурашу подверг критике регулярно публикуемые украинскими СМИ опросы, показывающие готовность большинства населения «воевать до конца». Он сравнил это с анекдотом, который появился в украинском обществе: «70% украинцев готовы воевать до последнего, остальные 30% живут на Украине».
Ранее депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины из-за сложной ситуации с пополнением армии. Депутат Верховной рады Ирина Констанкевич предложила привлечь к службе в ВСУ более 100 тыс. военных пенсионеров, способных держать оружие, чтобы усилить ряды вооруженных сил Украины. Украинские СМИ сообщали, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.