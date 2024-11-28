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Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS
Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области
Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.
На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.