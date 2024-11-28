Боец из Бурятии получил звание Героя России посмертно за взятие Угледара

Цыденов сообщил о присвоении звания Героя России посмертно бойцу из Бурятии за взятие Угледара

Tекст: Вера Басилая

Гвардии младшему сержанту Владимиру Белокопытову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Президент России удостоил Белокопытова этого высокого звания за героические действия при взятии города Угледара в ДНР, следует из сообщения в Telegram-канале Цыденова.

По словам Цыденова, Белокопытов и его подразделение, находясь под непрекращающимся обстрелом противника, штурмом взяли Угледар и удерживали его до прибытия подкрепления. Цыденов подчеркнул, что Белокопытов сумел прорваться через огневой рубеж и, рискуя жизнью, первым зашел в город, установив флаг России над одним из зданий.

Этот штурм был первым для Белокопытова, и благодаря его мужеству российские войска смогли отбить город.

Однако, как отметил Цыденов, боец скоропостижно скончался от коронарной недостаточности 9 ноября в больнице в ДНР.

Минобороны России в начале октября сообщило об освобождении Угледара в ДНР подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее Героя России присвоили посмертно офицеру из Дагестана Магомеду Исбакиеву.

Также президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР.