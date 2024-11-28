США отрабатывают на Армении украинский и грузинский сценарии

США начали использовать против Армении отработанные на Грузии и Украине технологии влияния

Tекст: Андрей Резчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассказала о попытках Госдепа США раскрутить в Армении прозападные силы перед парламентскими выборами в 2026 году. Речь идет о партии «Республика» Арама Саркисяна, «Во имя республики» Армана Бабаджаняна, «Европейской партии Армении» Тиграна Хзмаляна и «Христианско-демократической партии» Левона Шириняна.

По данным СВР, Вашингтон не оставляет планов навязывания «демократизации» в этой стране. Так, Штаты намерены подчинить армянскую исполнительную власть, если та попытается следовать национальным интересам и традициям.

На этом фоне примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане. Ранее премьер уже игнорировал заседания Организации и объявлял о заморозке участия страны в ОДКБ из-за якобы угроз для безопасности и суверенитета республики.

Армения считает, что Россия не помогла ей во время конфликтов с Азербайджаном в 2020–2023 годах, по итогам которых был полностью потерян контроль над Нагорным Карабахом. Как говорил Пашинян, две страны ОДКБ оказывали поддержку Баку во время военных действий в Карабахе в 2020 году.

На этом фоне Ереван активизировал отношения с Евросоюзом. Пашинян открыто заявлял о готовности вступления Армении в ЕС. В октябре по инициативе прозападных сил был проведен сбор подписей в пользу референдума по вопросу вступления в объединение. Между тем в России неоднократно подчеркивали выполнение Москвой всех своих союзнических обязательств перед Ереваном.

В экспертном сообществе отмечают, что вмешательство США во внутренние дела Армении происходит давно, но пока эти усилия не дают американцам желаемых результатов. Причина в том, что у Еревана с Москвой сохраняются тесные экономические и культурные связи.

«Названные СВР партии уже давно пользуются поддержкой западных стран, в том числе Турции. Эти политические объединения тесно сотрудничают с Пашиняном, который принял решение о смене вектора страны еще в 2018 году. По сути, они единая команда»,

– рассказал Андраник Теванян, лидер движения «Мать Армения». По его словам, для раскрутки нужной повестки используются ресурсы пропаганды и общественных организаций. Ярким примером вмешательства Запада во внутренние дела республики эксперт считает акцию по сбору подписей за проведение референдума по вступлению в Евросоюз, «где Армению не ждут». Другим примером он назвал позицию премьер-министра в отношении ОДКБ.

«Со стороны Пашиняна и этих партий давно осуществляется антироссийская пропаганда, но она усилилась после 44-дневной войны 2020 года... Запад опирается на несколько сил, настраивает Армению против России, как это уже было сделано на Украине», – добавил собеседник.

О том, что некоторые партии давно финансируются западными структурами, рассказал и политолог Грант Мелик-Шахназарян, руководитель аналитического центра «Восканапат». «В основном эту деятельность осуществляют всякие фонды, которые устраивают для партийных руководителей различные мероприятия, проводят обучение и встречи в Брюсселе и других западных столицах. Но никаких успехов эта работа пока не принесла. Минимальные шансы на преодоление избирательного барьера имеет только партия Арама Саркисяна, а остальные остаются маргинальными структурами», – полагает эксперт.

По мнению аналитика, для влияния на Армению США могут найти «союзников в самой власти, где довольно большое количество прозападных политиков». «Но в настоящее время я не вижу, чтобы Вашингтон преследовал цель подчинить себе республику. На Западе, судя по всему, уже отказались от идеи открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Актуальность Еревана и всего региона в целом для США снизилась», – рассуждает спикер.

Тем не менее в Армении, продолжил собеседник, «есть определенное недовольство по отношению к политике России, и западные структуры активно пользуются этим, выставляя Москву главной виновницей войны 2020 года». «Запад создает антиармянский образ России, на что «ведутся» некоторые представители общества. Однако большинство, в том числе политическая элита, понимают, что проамериканское будущее Армении – это утопия», – рассказал Мелик-Шахназарян.

Последствия потенциального укрепления позиций США в стране могут привести к краху армянской государственности, предупреждает политолог. «Для нас это будет означать усиление влияния Турции в регионе, что может иметь катастрофические последствия для экономических, политических и культурных связей государства», – добавил аналитик. Впрочем, по мнению политолога Юрия Светова,

повторное избрание Пашиняна на должность премьер-министра Армении говорит о том, что методы Запада работают.

«На общественные настроения в стране сильно влияет находящаяся в США и Франции армянская диаспора. Команда Пашиняна по десять раз в год ездит в США и Брюссель на переговоры. Так что чисто политически республика четко ориентирована на Запад и говорит о возможностях вступления не только в Евросоюз, но даже в НАТО», – поясняет он.

По его словам, США отработали механизмы влияния на внутриполитические процессы в Грузии и на Украине, поэтому «эта деятельность будет активно продолжаться в Армении». «Я не слышал от армянских политиков публичных заявлений в пользу сохранения нормальных отношений с Россией. А с проамериканскими заявлениями выступают постоянно», – считает Светов.

Эксперты особо подчеркивают, что экономическое благополучие Армении зависит от сотрудничества с Россией, а не с США, «и было бы глупо все это разрушить».

«Двузначный рост в экономике в прошлом был достигнут благодаря сотрудничеству с Россией. Сейчас мы выигрываем от реэкспорта, через страну хлынул поток товаров после начала боевых действий на Украине. Товарооборот с Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в несколько раз превышает торговлю с западными государствами. Мы за то, чтобы присоединиться к проекту международного транспортного коридора «Север-Юг», и надеемся на открытие в будущем железной дороги через Абхазию», – отметил Теванян.

По словам Мелик-Шахназаряна, экономика Армении полностью связана с Россией и ЕАЭС. «Усиление влияния Америки в республике приведет к краху всей экономической и политической системы, сложившейся в постсоветский период», – полагает спикер.

В последние годы Запад заметно инвестировал в основном в IT-сектор армянской экономики, а остальные отрасли его мало интересуют. «Есть иностранные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики. Но вложения в сельское хозяйство, промышленность, сырьевую отрасль, то есть главные сферы армянской экономики, осуществляет Россия. Со стороны Запада на этих направлениях звучат лишь обещания, а реальных механизмов нет», – отметил политолог.

Теванян подчеркнул, что прозападная политика премьер-министра и ряда партий «не имеет никакого отношения к настроениям в обществе, которое в большинстве своем отвергает эту позицию».

«Люди видят, что творится на Украине, что было в Грузии в 2008 году, общество понимает, что Запад проводит в отношении Армении политику, которая не выгодна Еревану. Если так будет продолжаться дальше, то мы можем потерять государственность», – пояснил спикер, добавив, что позиция общества отразится на результатах выборов, и «у Никола Пашиняна нет политического будущего».

Однако Светов напомнил, что в Ереване находится самое крупное посольство США на постсоветском пространстве. «Это указывает на стратегическое положение Армении и возможности Вашингтона влиять на ситуацию в регионе. Американцев заботит не благополучие армян, Штаты решают свои стратегические вопросы, в том числе по противостоянию с Россией и Ираном», – подчеркнул политолог.

«США заинтересованы использовать республику в качестве разменной монеты, чего в этот раз не получилось сделать с Грузией. Для Америки демократическими являются те страны, которые выступают против России, а в нашем регионе – против Ирана. Никол Пашинян не прочь пользоваться поддержкой со стороны Турции и Запада исходя из своих личных интересов», – считает Теванян.

По словам Мелик-Шахназаряна, обиды на Россию после потери Карабаха не означают, «что наше общество прозападное», но из-за эффективности пропаганды США складывается именно такое впечатление. «В Армении никто не видит перспектив на Западе, кроме маргинальных кругов, которые активно присутствуют в медийном пространстве», – заключил политолог.