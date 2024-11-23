WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

Tекст: Максим Попов

По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.