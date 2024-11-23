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    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    29 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 22:41 • Новости дня

    WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

    Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Максим Попов

    Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.

    По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

    Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

    Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как отмечает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 02:57 • Новости дня
    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США

    Трамп выдвинул экс-прокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции США

    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США
    @ Republican National Convention/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после того, как конгрессмен Мэтт Гетц заявил о самоотводе.

    Трамп полагает, что Бонди заставит ведомство вернуться к «своему прямому назначению» – к противодействию преступности, чтобы «сделать Америку снова безопасной».

    Трамп в соцсети Truth Social отметил, что давно знаком с Бонди. «Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США. Он попал в скандал, связанный с сексуальными домогательствами, против него ведется расследование.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

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    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

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    21 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    NBC News: Трамп намерен провести изменения в США с беспрецедентной скоростью

    Tекст: Александра Юдина

    Команда избранного президента Дональда Трампа обещает введение изменений с невиданной скоростью, сосредоточив усилия на миграционной политике в первый день после инаугурации, сообщили на канале NBC News.

    По данным телеканала, администрация нового президента США собирается проводить изменения с беспрецедентной скоростью, передает РИА «Новости».

    «Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, какого вы еще не видели в истории», – заявил один из членов штаба Трампа.

    Согласно материалу, в первый день после инаугурации Трамп планирует сосредоточиться на миграционной политике.

    Ожидается, что 20 января он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение миграционных вопросов.

    NBC News полагает, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы, введенные администрацией Джо Байдена, что может привести к тому, что более 1,3 млн легальных мигрантов будут вынуждены покинуть страну.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

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    21 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором фантазий

    Tекст: Александра Юдина

    Новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, план, который Зеленский анонсировал в Раде 19 ноября, содержит десять пунктов и приложения, однако его основная цель – поддержка своей власти за счет необоснованных фантазий на фоне деморализации украинских сил и значительных потерь ВСУ, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула: многие пока не понимают содержание плана, однако ясно, что он направлен на самосохранение власти Зеленского, чья легитимность, по ее словам, уже потеряна.

    Захарова также отметила, что украинские власти продолжают использовать различные прожекты как средство отвлечения внимания от реальных проблем в стране.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для избранного президента Дональда Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

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    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Своим взглядом на украинский кризис и разногласия России с НАТО Меркель делится в мемуарах «Свобода». По мнению экспертов, всю правду Меркель в книге не расскажет, но главное ее высказывание касается российского «Северного потока». Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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