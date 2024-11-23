Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...29 комментариев
WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа
Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго
Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.
По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.
Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.
Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.