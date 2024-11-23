Меркель заявила о необходимости коллективного решения о переговорах Украины с Россией

Tекст: Мария Иванова

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Corriere della Sera высказала мнение, что Киев не должен самостоятельно принимать решение о начале переговоров с Россией, отмечает ТАСС.

«Переговоры нельзя вести через голову Украины, но страны, поддерживающие ее, должны участвовать в решении», – заявила Меркель.

Она отметила, что затрудняется предсказать, когда могут начаться переговоры, и добавила, что ее экономическая политика в отношении «Северного потока – 2» была продиктована необходимостью обеспечить Германию газом по выгодной цене.

«Мы видим сейчас, какие последствия несет высокая стоимость энергоносителей для Германии», – пояснила политик.

Меркель подчеркнула, что ее стремление поддерживать экономические связи с Россией основывалось на политической необходимости, и она считает эффективным сочетание «дипломатии» и «принципа сдерживания».

Бывший канцлер также отметила, что ее мемуары «Свобода» теперь доступны в Италии.

Напомним, Меркель в интервью журналу Spiegel в связи с выходом своих мемуаров отметила, что поддержка Украины оружием в 2014 году не была бы успешной стратегией для возвращения Донбасса.

Кроме того, бывший канцлер Германии заявила, что остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2» после воссоединения Крыма с Россией, несмотря на критику.