Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Транспортное движение по Крымскому мосту перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в целях безопасности
Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто в целях безопасности, сообщает телеграм-канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что причиной временного прекращения движения стало обеспечение безопасности.
Согласно информации, поступившей в 14:43 мск, всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста, а также сообщалось, что фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал более 470 тыс. рублей.