Транспортное движение по Крымскому мосту перекрыли

Лавров объяснил рукопожатие с Макроном на саммите G20

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава МИД отметил, что это нормальное поведение для знакомых людей, даже если между их странами существуют глубокие противоречия. Он подчеркнул, что в публичных местах вполне естественно приветствовать друг друга, передает ТАСС.

Лавров также выразил недовольство тем, что некоторые европейские лидеры избегают российских представителей. «Я считаю, ненормально, когда многие европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании», – заявил он.

Министр привел в пример случай на саммите G20 в Индии, когда, по его словам, председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался пожать ему руку.

Рассказывая об этом инциденте, Лавров упомянул, что за одним столиком с Мишелем сидели два африканских лидера, которых он знал лично. Лавров подчеркнул, что он поздоровался с этими лидерами, а затем, как вежливый человек, протянул руку и Мишелю. Однако тот, по его словам, «как ужаленный, подскочил, отвернулся», что министр интерпретировал как проявление невежливости.

Напомним, Лавров за руку поздоровался с Макроном перед началом совместного фотографирования лидеров в Рио-де-Жанейро на саммите G20.