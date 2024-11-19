Программа обводнения осушенных торфяников России получила поддержку ООН

Меморандум был подписан в рамках круглого стола, посвященного проектам по вторичному обводнению осушенных торфяников. Елена Шаройкина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию, на базе которой создан комитет по восстановлению экосистем, подчеркнула значимость торфяников в мировой экосистеме.



«Торфяники играют важную роль и для реализации климатических проектов, накапливая почти треть почвенного углерода, и для сохранения биоразнообразия, несмотря на то что покрывают лишь 3% мировой суши. Мы очень рады обрести в качестве партнера ЦТУР, который предоставляет эффективные и научно-обоснованные решения для обводнения торфяников и восстановления их экосистемных функций, а также обладает опытом успешной реализации таких проектов. Символично, что подписание первого меморандума о сотрудничестве между Нацкомитетом и ЦТУР состоялось на полях одной из важнейших ежегодных конференций ООН», – приводятся слова Шаройкиной в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

ЦТУР занимается в России практической реализацией климатических проектов обводнения осушенных торфяников и внедряет технологии промышленной декарбонизации (XPlate).

«Национальный комитет Десятилетия ООН призван содействовать увеличению финансирования проектов по восстановлению экосистем в России, а также представлять международному сообществу эффективные решения в этой области, делиться колоссальным опытом, которым обладает наша страна в реализации экологических проектов, и продвигать технологии, разрабатываемые российскими учеными, внося тем самым еще больший вклад в достижение глобальных целей Десятилетия ООН по восстановлению экосистем», – сказал Вадим Петров, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

Как отмечает ЦТУР, торфяники контролируют водоснабжение и предотвращают наводнения и засухи. Но несмотря на их важность, торфяники по всему миру осушаются для нужд сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи полезных ископаемых и разведки нефти и газа. Однако в условиях меняющегося климата очень важно удерживать углерод торфяников в земле во влажном состоянии, а поэтому необходимо восстановить торфяники, которые подверглись осушению и деградации.