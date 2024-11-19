В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа находящихся под опекой детей до трех

Tекст: Дарья Григоренко

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов предложили законопроект, который ограничит количество детей, находящихся под опекой или попечительством в одной семье, до трех человек. Исключения касаются случаев, когда под опеку берутся братья и сестры или дети, которые ранее воспитывались вместе, передает РИА «Новости».

Проект закона также предусматривает, что граждане могут брать под опеку не более одного ребенка в год. При этом опека обязана будет контролировать условия содержания ребенка, если опекун захочет взять более одного ребенка через год.

Авторы законопроекта указывают на увеличение числа преступлений, совершаемых опекунами. Они отмечают, что нередко мотивом для опеки становятся корыстные побуждения, что противоречит задачам государственной опеки. Это приводит к ситуации, когда одному опекуну достается большое количество детей, что ухудшает их условия содержания.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил, что нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети.