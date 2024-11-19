G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Саперы обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области
МЧС: Саперы обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области
Специалисты МЧС обезвредили боевую часть ракеты «Нептун», обнаруженную в Курской области, сообщили в ведомстве.
Специалисты МЧС обезвредили боевую часть украинской ракеты «Нептун» в Курской области, передает Telegram-канал МЧС.
Пиротехники обнаружили боеголовку в ходе обследования территории области. Противокорабельная ракета была запущена вооруженными силами Украины.
Российская ПВО в июле успешно перехватила и уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун-МД», запущенную в направлении Курской области.
Саперы-десантники уничтожили модифицированную противотанковую мину, сброшенную с гексакоптера «Баба-яга» к российским позициям.
Пиротехники МЧС за сутки уничтожили 12 взрывоопасных предметов в области и также обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot.