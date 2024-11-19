Саперы обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области

Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»

Tекст: Вера Басилая

Кабель, проложенный вдоль трубопровода «Северный поток», ранее был признан неисправным. Об этом уведомил государственный оператор Финляндии Cinia, передает ТАСС.

Генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила заявил, что мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно готово к отправке, ремонт займет 5-15 дней.

Этот кабель является единственным подводным соединением Финляндии с Центральной Европой, и его маршрут вдоль «Северного потока» был выбран для облегчения монтажных работ. Длина C-Lion1 составляет 1 173 км, и он был введен в эксплуатацию в 2016 году, соединяя Хельсинки и город Росток в Германии.

В конце октября Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на сто процентов безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.