Умер композитор Шарль Дюмон

Композитор Шарль Дюмон, автор песни Пиаф Non, je ne regrette rien, скончался на 96-м году жизни

Tекст: Мария Иванова

Знаменитый французский композитор и певец Шарль Дюмон скончался на 96-м году жизни, передает ТАСС. Известный своими песнями, написанными для Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд, Дюмон умер в своем доме после длительной болезни, сообщили его близкие агентству AFP.

Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор на юго-западе Франции. Он начал музыкальную карьеру, создавая композиции для французских и испанских исполнителей. В 1960 году его песни Non, je ne regrette rien и Mon Dieu были исполнены Эдит Пиаф, что принесло ему широкую известность. С того момента и до смерти Пиаф в 1963 году он написал для нее еще 41 песню.

После сотрудничества с Пиаф, Дюмон работал с известной американской певицей Барбарой Стрейзанд, а также активно занимался сольной карьерой. В 1970-х он выпустил несколько песен, которые получили признание и награды во Франции, среди них Une chanson и Les amours impossibles.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез, где похоронена в том числе и Эдит Пиаф, вандалы обклеили могилы артистов и исторических деятелей стикерами в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Парижане не любят акции, подобные той, что была устроена на кладбище Пер-Лашез, отметил эксперт.