Боррель не смог разблокировать поставки оружия Украине через Еврофонд мира

Боррель признал невозможность разблокировки поставок оружия Украине через Еврофонд мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Боррель уходит в отставку 1 декабря. «К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», – сказал он.

Ранее Боррель обещал, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия на сумму более 5 млрд евро.

В дополнение к этому, Боррель выразил неуверенность в результатах обсуждения в ЕС возможности ударов европейским оружием вглубь России. По его словам, обсуждение этого вопроса состоится 18-19 ноября. Боррель надеется, что министры достигнут соглашения, но допустил, что если этого не произойдет, каждая страна будет действовать по своему усмотрению. Боррель подчеркнул, что всегда поддерживал такие действия.

Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

Боррель во время визита в Киев заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа.

Сообщалось, что США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.