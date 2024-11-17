Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.10 комментариев
Песков: При Трампе было сложно представить такое обрушение отношений России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время первого президентского срока Дональда Трампа было трудно представить текущее состояние российско-американских отношений, несмотря на все сложности того периода.
Песков выразил мнение о состоянии российско-американских отношений во время первого срока Дональда Трампа в США, передает РИА «Новости». Песков указал, что, несмотря на различные издержки и немыслимые события того времени, обрушение двусторонних отношений было трудно предположить.
«Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Песков подчеркнул, что нынешние отношения между Россией и США достигли уровня, который был труден для предсказания на момент первого президентского срока Трампа, когда еще сохранялась надежда на улучшение и развитие диалога между двумя государствами.
В воскресенье Washington Post заявила, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.