  • Новость часаРоссийские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    141 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 14:21 • Новости дня

    Песков: При Трампе было сложно представить такое обрушение отношений России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время первого президентского срока Дональда Трампа было трудно представить текущее состояние российско-американских отношений, несмотря на все сложности того периода.

    Песков выразил мнение о состоянии российско-американских отношений во время первого срока Дональда Трампа в США, передает РИА «Новости». Песков указал, что, несмотря на различные издержки и немыслимые события того времени, обрушение двусторонних отношений было трудно предположить.

    «Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    Песков подчеркнул, что нынешние отношения между Россией и США достигли уровня, который был труден для предсказания на момент первого президентского срока Трампа, когда еще сохранялась надежда на улучшение и развитие диалога между двумя государствами.

    В воскресенье Washington Post заявила, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран

    Листовский: Решение России по урану негативно скажется на энергетике США

    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, сообщил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

    Это решение связано с ответом на ограничение, а затем и запрет на импорт российской урановой продукции, введенные США на 2024–2027 годы. Листовский отметил, что санкции преследуют политическую и экономическую цели: отказ от продажи стратегически важных ресурсов недружественным странам и сохранение урана для партнеров, таких как Индия, Иран и Китай, передает Ura.ru.

    Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, и решение правительства негативно скажется на энергетике США. Листовский спрогнозировал, что Вашингтону придется искать альтернативные источники урана. Весной и летом этого года уже прошли протесты народа навахо в Аризоне из-за планов возобновления добычи урана на их землях.

    Эксперт подчеркнул, что эффект от запрета на импорт российского урана США ощутят не сразу. Запасов топлива на американских АЭС хватит на год-полтора, после чего им придется искать новые источники. Это может привести к повышению цен на уран и необходимости заключать долгосрочные контракты с другими поставщиками.

    Напомним, в пятницу правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    16 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, пишет Daily Wrap.

    По данным портала, американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана, передает РИА «Новости».

    В этой связи введение подобных мер заставит США искать альтернативные источники ресурсов, что может привести к росту цен на энергоносители и повлиять на стабильность поставок.

    Кроме того, Daily Wrap отмечает, что экспортные ограничения России, являющейся ключевым игроком на рынке обогащенного урана, могут затронуть и другие страны, использующие российский уран. В результате этим странам придется пересмотреть свои энергетические стратегии, чтобы компенсировать возможное ухудшение стабильности поставок.

    Накануне правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Российский эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран.

    Напомним, в августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    16 ноября 2024, 16:07 • Новости дня
    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией

    Илон Маск пообещал найти инициаторов расследования его «связей» с Россией

    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией
    @ Allison Robbert//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил намерение разобраться с теми, кто инициировал расследование его предполагаемых связей с Россией, передает RT.

    В своем заявлении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск подчеркнул, что планирует выяснить, кто именно стоит за обвинениями.

    «Я уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» – написал Маск.

    Ранее Reuters сообщало, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США Меррику Гарленду и генинспектору Пентагона с просьбой инициировать расследование деятельности Маска из-за подозрений в его контактах с Россией, что может нанести вред национальной безопасности США.

    Маск, известный своей активной позицией в социальных сетях, не оставил обвинения без внимания и пообещал принять решительные меры.

    Илон Маск числился в списках украинского «Миротворца», но его профиль удалили.

    Напомним,Илон Маск возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    Отмечается, что ограничения затрагивают внешнеторговые договоры, заключенные с лицами, зарегистрированными в США. Однако исключение составляют поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Этот шаг стал ответом на введенные Соединенными Штатами ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. С 2028 года США планируют полный запрет на ввоз урана из России. Такое решение было принято после поручения президента Владимира Путина, который в сентябре на совещании с правительством проанализировал возможность ограничения поставок стратегического сырья на внешние рынки.

    В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    14 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Польша в сфере ПРО включила Россию в «черный список» угроз

    Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш при обсуждении ПРО поставил Россию в один ряд с угрозами Ирана и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американский комплекс ПРО в Редзикове предназначен для защиты от угроз со стороны Ирана и КНДР, но в «этом черном списке есть и Россия», заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш заявил, что комплекс ПРО «будет защищать Польшу». «Первый элемент был направлен на Иран и КНДР. Однако в этом черном списке, а этот список расширился, есть и Россия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVN24.

    Однако он отказался прямо ответить на вопрос, способен ли комплекс обеспечить защиту от российских ракет. Министр подчеркнул, что система защищает от «специфических типов» ракет и будет отличаться разносторонностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России, несмотря на утверждения НАТО о защите от иранских ракет. В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса ПРО в Польше.

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    14 ноября 2024, 23:38 • Новости дня
    США сочли угрозой кооперацию России и Китая в Арктике

    Американский вице-адмирал Готье заявил об угрозах нацбезопасности США из-за кооперации России и Китая в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    Национальная безопасность США в Арктическом регионе под угрозой из-за увеличения присутствия России и Китая, их сотрудничества, а также из-за недофинансирования американской Береговой охраны, заявил заместитель операционного командующего береговой охраной США вице-адмирал Питер Готье.

    «Я признаю, что возросшее присутствие наших конкурентов, а также их кооперация в регионе, которую до этого времени мы не наблюдали, представляет угрозу национальной безопасности», – приводит слова Готье РИА «Новости».

    Выступая на заседании подкомитета Палаты представителей США по береговой охране и морскому транспорту, вице-адмирал акцентировал внимание на том, что усиление влияния России и Китая происходит на фоне рекордного недофинансирования береговой охраны США.

    Готье заявил об «исторических дефицитах в финансировании технического обслуживания и с сокращением оборонно-промышленной базы». Он добавил, что недостатки в кадрах и материальной готовности требуют срочных мер по изменению состава и расстановки американских сил в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане.

    Госдеп США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, несмотря на отсутствие ратификации Конвенции ООН по морскому праву, хотя претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН.

    Как указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, международное сообщество имеет право не признавать новые границы, так как американцы действуют без какой-либо международно-правовой основы.

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    16 ноября 2024, 22:40 • Новости дня
    Сакс заявил о рисках ядерного конфликта между США и Россией

    Экономист Сакс заявил о рисках ядерного конфликта между США и Россией

    Tекст: Максим Попов

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил обеспокоенность прямой конфронтацией между США и Россией, отметив, что обе страны обладают ядерными арсеналами.

    Выступая с лекцией в Ереване, Джеффри Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника, сообщило РИА «Новости». Он подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность.

    Сакс отметил, что игнорирование ядерной угрозы в США связано с восприятием подобных обсуждений как шантажа или блефа. Он предупредил, что это может привести к ситуации, когда исправить ошибки уже не получится.

    Экономист выразил сомнение в компетентности западных лидеров, которые, по его мнению, не осознают серьезности ситуации. Он подчеркнул, что США не понимают важности поддержания дистанции между ядерными сверхдержавами и предпочитают конфронтацию. Это, по мнению Сакса, значительно повышает риски конфликта не только на Украине, но и в отношениях с Китаем.

    Напомним, ранее Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.

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    16 ноября 2024, 00:50 • Новости дня
    Пентагон предупредил о растущей угрозе со стороны ядерных держав

    Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками, говорится в докладе Пентагона.

    В пятницу был опубликован доклад Пентагона о стратегии применения ядерного оружия США, в котором подчеркнута возможность одновременной угрозы от нескольких ядерных держав. Доклад утверждает, что сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может привести к необходимости сдерживания нескольких противников одновременно, передает ТАСС.

    Документ фиксирует, что каждый из этих противников представляет уникальные вызовы. Россия обладает крупным и разнообразным ядерным арсеналом и разрабатывает новые ядерные системы, что делает ее острой угрозой. Китай активно расширяет и модернизирует свои ядерные силы, вызывая вопросы о своих намерениях и ядерной стратегии. КНДР продолжает улучшать свои возможности в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

    Пентагон также выразил обеспокоенность возможностью координированной агрессии этих стран, что требует тщательной подготовки американских стратегов к сценарию одновременного сдерживания. Доклад акцентирует внимание на необходимости продумывания сложной динамики эскалации в условиях возможного кризиса или конфликта.

    Напомним, ранее Пентагон заявил, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО, но оставляют возможность применения против других государств.

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    15 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров: Россия будет ждать предложений от Трампа по урегулированию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в способности избранного президента США Дональда Трампа предложить конкретный план урегулирования кризиса на Украине.

    «Не представляю (как Трамп собирается урегулировать – прим. ВЗГЛЯД). Будем ждать предложений», – сказал Лавров. Министр подчеркнул, что Москва будет ожидать предложений от Трампа и его администрации, которые будут направлены на мирное урегулирование конфликта. Он также отметил, что политик, заявляющий о стремлении к миру, заслуживает внимания и уважения, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине. The Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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