Песков: При Трампе было сложно представить такое обрушение отношений России и США

Tекст: Ольга Иванова

Песков выразил мнение о состоянии российско-американских отношений во время первого срока Дональда Трампа в США, передает РИА «Новости». Песков указал, что, несмотря на различные издержки и немыслимые события того времени, обрушение двусторонних отношений было трудно предположить.

«Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что нынешние отношения между Россией и США достигли уровня, который был труден для предсказания на момент первого президентского срока Трампа, когда еще сохранялась надежда на улучшение и развитие диалога между двумя государствами.

В воскресенье Washington Post заявила, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.