Миллиардер Сакс назвал планы Помпео о финансировании Украины шагом к третьей мировой войне

Tекст: Мария Иванова

Сакс заявил, что предложения бывшего госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине ведут к третьей мировой войне. Сакс отметил, что идея Помпео о «мирном плане Трампа» предполагает выделение Владимиру Зеленскому 500 млрд долларов на закупку у Пентагона любого оружия, включая дальнобойные ракеты Tomahawk, что позволит Киеву нанести удар по Москве, передает ТАСС.

Миллиардер подчеркнул, что такой шаг не является мирным планом, а лишь провокацией к глобальному конфликту. Он также сослался на июльскую статью Помпео в The Wall Street Journal, в которой говорилось о возможной программе ленд-лиза для Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

Журнал Time сообщил, что во время своего визита в Киев в сентябре Помпео предложил более жесткую стратегию помощи Украине, включая отмену ограничений на использование американского оружия и ужесточение санкций против России.

По данным Axios, Помпео рассматривается как потенциальный кандидат на пост министра обороны в новой администрации Трампа.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство по поводу военной помощи Украине, предоставленной при президенте Джо Байдене, назвав ее запоздалой и ограниченной. Также сообщалось, что Майк Помпео в разговоре с пранкерами, выступавшими от имени африканского чиновника, выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем.