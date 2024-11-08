Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Миллиардер Сакс предупредил о риске третьей мировой из-за планов Помпео
Миллиардер Сакс назвал планы Помпео о финансировании Украины шагом к третьей мировой войне
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.
Сакс заявил, что предложения бывшего госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине ведут к третьей мировой войне. Сакс отметил, что идея Помпео о «мирном плане Трампа» предполагает выделение Владимиру Зеленскому 500 млрд долларов на закупку у Пентагона любого оружия, включая дальнобойные ракеты Tomahawk, что позволит Киеву нанести удар по Москве, передает ТАСС.
Миллиардер подчеркнул, что такой шаг не является мирным планом, а лишь провокацией к глобальному конфликту. Он также сослался на июльскую статью Помпео в The Wall Street Journal, в которой говорилось о возможной программе ленд-лиза для Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.
Журнал Time сообщил, что во время своего визита в Киев в сентябре Помпео предложил более жесткую стратегию помощи Украине, включая отмену ограничений на использование американского оружия и ужесточение санкций против России.
По данным Axios, Помпео рассматривается как потенциальный кандидат на пост министра обороны в новой администрации Трампа.
Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство по поводу военной помощи Украине, предоставленной при президенте Джо Байдене, назвав ее запоздалой и ограниченной. Также сообщалось, что Майк Помпео в разговоре с пранкерами, выступавшими от имени африканского чиновника, выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем.