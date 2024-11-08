Помпео заявил о запоздалой и ограниченной военной помощи США Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший госсекретарь США Майк Помпео высказал критику в адрес военной помощи Украине, предоставленной администрацией президента Джо Байдена. Как передает RT, Помпео заявил, что данная поддержка была «слишком медленной, слишком маленькой, слишком поздней и чересчур ограниченной».

Помпео, занимавший посты госсекретаря и директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе, подчеркнул, что помощь, одобренная Конгрессом на сумму 174 млрд долларов, была неэффективно использована. Он обвинил Байдена в том, что тот «разбазарил» возможности, которые могла бы предоставить такая значительная сумма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении и действиях по поводу финансовых связей США с Украиной.