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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    124 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 11:40 • Новости дня

    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца

    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем была деловой.

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что стороны изложили свои позиции, что способствовало конструктивной беседе.

    Песков отметил, что разговор состоялся в момент, когда сложились подходящие условия для возобновления диалога, подчеркнув, что «ситуация имеет свою диалектику развития». Он добавил, что политическая воля на возобновление диалога приветствуется, особенно потому, что Путин открыт для обсуждений.

    По его словам, Путин говорил на русском языке через переводчика, несмотря на знание немецкого языка. Песков подтвердил, что «на русском, конечно, через переводчика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    16 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

    Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

    Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

    Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

    «Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.


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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

    Коментарии (38)
    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

    Коментарии (19)
    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    16 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

    Бербок заявила, что настало время поставить Украине дальнобойные системы вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем, сообщило издание Tagesspeigel.

    На конференции Партии зеленых в Висбадене глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    Бербок отметила, что сейчас настало время для решительных действий и призвала Германию последовать примеру других европейских стран.

    «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», – заявила Бербок, добавив, что Великобритания и Франция уже начали поставки крылатых ракет на Украину.

    Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения поставок Taurus, однако Бербок не упомянула их напрямую.

    Издание также пишет, что конференция Партии зеленых стала одной из площадок для обсуждения дальнейшей военной помощи Украине. Поддержка дальнобойными системами рассматривается как важная часть стратегии помощи украинской стороне. Бербок подчеркнула необходимость международной координации и сотрудничества в этом вопросе.

    Ранее развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины.

    До этого Минобороны Германии прекратило поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

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    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

    Коментарии (21)
    15 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube

    «Ростелеком»: Качество работы YouTube деградирует из-за отказа Google обновить инфраструктуру в России

    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube
    @ Danny Moloshok/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента YouTube. На этом фоне в работе сервиса фиксируются многочисленные сбои, сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Ростелекома». Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета.

    «Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляций в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

    Ранее член ОП Александр Малькевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему качество работы YouTube в России продолжает деградировать.

    Коментарии (24)
    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Коментарии (14)
    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад

    Bild: Канцлер Германии обсудил звонок Путину для переговоров по Украине с лидерами США, Франции и Великобритании

    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил возможность созвона с Владимиром Путиным в октябре для выяснения его готовности к переговорам по Украине, сообщил Bild.

    По информации издания, Шольц обсуждал планы звонка президенту Путину в четырехстороннем формате. В обсуждении 18 октября участвовали президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Согласно Bild, основная цель звонка заключалась в попытке понять, готов ли Путин к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры стран уже встречались ранее в Берлине для обсуждения этого вопроса.

    В статье отмечается, что во время телефонных переговоров Шольц говорил на немецком языке, что означало, что Владимиру Путину не требовался перевод. В то же время, слова Путина, звучавшие на русском, переводили для Шольца, так как в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он не владеет русским языком.

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Коментарии (10)
    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    17 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине

    Премьер-министр Канады призвал к взаимодействию между лидерами стран для завершения конфликта на Украине

    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул важность взаимодействия для окончания насилия на Украине и по всему миру, отметив низкий уровень доверия к российскому президенту.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита АТЭС в Лиме заявил о необходимости взаимодействия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что для прекращения насилия в мире требуется диалог с коллегами, даже с теми, с кем существуют разногласия.

    «Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», – заявил Трюдо журналистам.

    Трюдо также сказал о своем недоверии к президенту России Владимиру Путину, отвечая на вопрос о возможности телефонного звонка российскому лидеру. Он подчеркнул, что уровень его доверия к Путину «вероятно, находится на самом низком уровне».

    Премьер-министр заверил, что Канада будет продолжать поддержку Киева, предоставляя всестороннюю помощь в условиях текущей ситуации.

    Напомним, летом Россия ввела запрет на въезд на свою территорию на постоянной основе для 99 канадцев, включая политиков и бизнесменов.

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