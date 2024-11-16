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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    6 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    23 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    26 комментариев
    16 ноября 2024, 11:47 • Новости дня

    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО в Воронежской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России, около 08:10 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты на территории России с использованием беспилотного летательного аппарата.

    По данным ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Воронежской области.

    Ранее министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 34 БПЛА над пятью российскими регионами.

    Также силы ПВО уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.

    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Российские военные вошли в центр Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

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    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    15 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Депутат Рады пообещал передать США документы о концлагере СБУ

    Депутат Рады Александр Дубинский передаст США документы о концлагере СБУ

    Депутат Рады пообещал передать США документы о концлагере СБУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

    Как сообщает РИА «Новости», украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил о намерении передать документы, подтверждающие существование концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве, в посольство США на Украине. В своем Telegram-канале Дубинский написал: «Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине».

    Дубинский утверждает, что в 2022 году в главном офисе СБУ в Киеве функционировал концлагерь, где проводились внесудебные допросы и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты сочли строящиеся Киевом изоляторы похожими на концлагеря, а планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором.

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    16 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Российские войска продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино

    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска продвинулись вперед на времевском направлении в сторону Великой Новоселки, отбросив противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы передает РИА «Новости».

    Кроме того, на ореховском направлении севернее Работино российские войска прошли с боями широкий участок фронта. Продвижение в этом районе составило до двух километров в сторону Новоданиловки, что улучшает позиции российской армии на передовой.

    Работино находится на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. В середине мая российская группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к Новоданиловке и Орехову, оккупированным ВСУ.

    Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Эти населенные пункты были захвачены украинскими силами в ходе контрнаступления летом прошлого года, но Старомайорское было освобождено 10 июня, а Урожайное – 14 июля.

    Рогов ранее сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на времевском направлении в Запорожской области.

    Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.


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    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    16 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад

    Bild: Канцлер Германии обсудил звонок Путину для переговоров по Украине с лидерами США, Франции и Великобритании

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил возможность созвона с Владимиром Путиным в октябре для выяснения его готовности к переговорам по Украине, сообщил Bild.

    По информации издания, Шольц обсуждал планы звонка президенту Путину в четырехстороннем формате. В обсуждении 18 октября участвовали президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Согласно Bild, основная цель звонка заключалась в попытке понять, готов ли Путин к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры стран уже встречались ранее в Берлине для обсуждения этого вопроса.

    В статье отмечается, что во время телефонных переговоров Шольц говорил на немецком языке, что означало, что Владимиру Путину не требовался перевод. В то же время, слова Путина, звучавшие на русском, переводили для Шольца, так как в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он не владеет русским языком.

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    15 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины, что может привести к задержкам в следующем году, сообщили СМИ.

    Как сообщает Der Spiegel, развал коалиции в Германии может затруднить также отправку другого оружия в следующем году. Предполагается, что военная помощь на сумму 3 млрд евро могла бы быть отправлена, тогда как в этом году было выделено 8 млрд евро, говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

    Украинский посол в Германии Алексей Макеев выступил с призывом согласовать отправку помощи до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что «большинство есть и остается для нашей помощи – абсолютное демократическое большинство». Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также настаивает на необходимости продолжения поставок.

    В пакет помощи должны были войти 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, которые запросила Украина.

    В среду депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

    Позже экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ. По его словам, немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии».

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    15 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о продвижении российских войск под Купянском

    Российские войска стремительно теснят ВСУ на востоке и юго-востоке Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска активно продвигаются в районе Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис, отметив, что ВСУ теряют контроль над территориями к востоку от реки Оскол.

    Российские войска активно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

    В своем блоге на YouTube он отметил, что российские военные стремительно захватывают территории, и вскоре вся зона к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска может оказаться под полным контролем России. Меркурис подчеркнул, что территория, удерживаемая ВСУ, стремительно сокращается.

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску и закрепляются в промышленной зоне города. По его словам, украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями, особенно после военных преступлений против мирного населения в этом районе.

    Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что российские силы закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города. Он отметил, что крупная группировка ВСУ может оказаться в полукотле, что создаст дополнительные сложности для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли центра Курахово в ДНР, и до полного окружения города осталось пять-шесть километров. Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска. Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области, там идет бой.

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    16 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении России уничтожить Украину

    Зеленский заявил о необходимости объединить усилия всего мира для защиты интересов Украины

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил студентам и преподавателям вузов Колумбии о желании России уничтожить Украину.

    Как сообщает RT, во время своего визита в Колумбию президент Зеленский заявил, что  Россия якобы стремится уничтожить Украину. Он подчеркнул необходимость укрепления позиции Украины, чтобы противостоять таким намерениям.

    Также глава киевского режима отметил важность международной поддержки. По его словам, для обеспечения безопасности Украины требуется объединение мирового сообщества вокруг страны. Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо разработать план, по которому будут проводиться дипломатические дискуссии с Москвой. Это позволит эффективно обсуждать и находить решения в сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину.

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    15 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В течение недели ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Север» нанесла удары по противнику, уничтожив значительное количество живой силы и техники, в том числе танки Challenger и Leopard, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинской стороны составили более 2760 военных и значительное количество техники.

    В Харьковской области группировка «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка и отразила 17 контратак ВСУ. Украинская сторона потеряла более 3435 военнослужащих и значительное количество техники, включая западные артиллерийские установки.

    Группировка «Центр» освободила Вознесенку, Волченку и Степановку. На этом направлении украинские формирования потеряли свыше 3235 военнослужащих и значительное количество западной техники.

    Группировки «Юг» и «Восток» также нанесли существенные потери украинским войскам, освободили Ровнополь и отбили множество контратак. ВСУ лишились более 4715 военнослужащих в результате действий российской группировки «Юг» и до 960 человек из-за действий «Востока».

    ВС России уничтожили 10 управляемых авиабомб и 24 снаряда РСЗО HIMARS.

    За прошлую неделю российские войска освободили от ВСУ шесть населенных пунктов.

    В пятницу глава комиссии ОП России по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска выбиты из Новодаровки в Запорожской области.

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

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    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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