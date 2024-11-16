Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.6 комментариев
Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Минобороны: Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО в Воронежской области, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России, около 08:10 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты на территории России с использованием беспилотного летательного аппарата.
По данным ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Воронежской области.
Ранее министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 34 БПЛА над пятью российскими регионами.
Также силы ПВО уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.