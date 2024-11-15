Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.9 комментариев
Британский эксперт заявил о продвижении российских войск под Купянском
Российские войска стремительно теснят ВСУ на востоке и юго-востоке Купянска
Российские войска активно продвигаются в районе Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис, отметив, что ВСУ теряют контроль над территориями к востоку от реки Оскол.
Российские войска активно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.
В своем блоге на YouTube он отметил, что российские военные стремительно захватывают территории, и вскоре вся зона к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска может оказаться под полным контролем России. Меркурис подчеркнул, что территория, удерживаемая ВСУ, стремительно сокращается.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску и закрепляются в промышленной зоне города. По его словам, украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями, особенно после военных преступлений против мирного населения в этом районе.
Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что российские силы закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города. Он отметил, что крупная группировка ВСУ может оказаться в полукотле, что создаст дополнительные сложности для украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли центра Курахово в ДНР, и до полного окружения города осталось пять-шесть километров. Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска. Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области, там идет бой.