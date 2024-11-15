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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня

    Подоляк назвал причину отказа Украины от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Подоляк назвал причину отказа Украины от создания ядерной бомбы
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    14 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

    NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    На «потенциальных переговорах» по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности для Киева будут важнее, чем вопросы территории, пишет New York Times со ссылкой на украинские источники.

    «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

    По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

    Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР

    Рогов заявил о выравнивании линии соприкосновения у Новодаровки и Ровнополя

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, линия соприкосновения практически выровнена на Времевском направлении, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что продвижение идет на запад от населенных пунктов Новодаровки и Ровнополя. Площадь освобожденной территории превышает 12 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали продвигаться в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей, а авиация России нанесла удары по объектам вооруженных сил Украины в пригородах Запорожья, что стало частью усилий по укреплению позиций на данном направлении.

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    14 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области

    Ганчев: Большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска предпринимают усилия по закреплению на окраинах Купянска, продолжая наступление к северо-востоку и юго-востоку от города, что может привести к окружению крупной группировки ВСУ, сообщил глава ВГА Харьковской области.

    Российские войска продолжают операцию по закреплению на окраинах Купянска Харьковской области, сообщила ТАСС.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев подчеркнул, что российские силы ведут активные наступательные действия. По его словам, штурмовые группы работают над консолидацией позиций вокруг Купянска.

    Ганчев также отметил, что российские войска продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от города. Он считает, что это может способствовать окружению значительной группировки вооруженных сил Украины.

    «Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении с помощью авиабомбы; ранее сообщалось, что российские войска перерезали Купянское направление.

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    14 ноября 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла до 430 военнослужащих и 10 танков, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 10 танков, две БМП и 19 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение формированиям ряда механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Армейская авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника у населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка и других. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В среду пророссийское подполье сообщило, что свыше 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней. В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих и два танка на Курском направлении.

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    14 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили британский танк Challenger 2 украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Танк поразили в районе Новоивановки, морпехи-тихоокеанцы использовали FPV-дрон для поражения британской машины, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Challenger 2 поразили операторы FPV-дронов 155-й бригады, добавили в министерстве.

    Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли не менее 212 танков.

    В августе телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    14 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»

    Порошенко заявил о возможной потере Киевом западной помощи из-за стремления властей Украины «выиграть выборы»

    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующая украинская власть думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, «власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки.

    Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist сообщал, что президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского.

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    14 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку

    Российский боец Закарья Алиев рассказал об обороне захваченного у ВСУ опорного пункта в одиночку

    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    Боевая задача, по его словам, заключалась в неожиданном штурме на мотоциклах и захвате позиций ВСУ. На месте штурмовики обнаружили туннель, связывающий блиндажи противника. Алиев, используя гранаты, смог захватить в плен украинских солдат, которые позже погибли под украинскими же обстрелами. Он предложил им сдаться, подчеркнув, что не хотел убивать без необходимости, передает ТАСС.

    ВСУ пытались вернуть утраченный опорный пункт, обстреливая его из танков и артиллерии, а также атакуя дронами. После эвакуации сослуживцев, среди которых были раненые, Алиев решил остаться и в одиночку оборонять позиции.

    «У меня там было десять автоматов, два пулемета <…> Патронов было очень предостаточно: у них (ВСУ) под землей находился тайник. Так что боеприпасов было очень много. И было четыре каски, набитых гранатами. <…> Всем возможным пользовался, отбивался от них», – сказал он.

    Алиев добавил, что ВСУ не понимали, что он остался один. «Потому что разбомбили одну точку мою – я через туннель в другую точку выходил, ее обстреливали, – рассказал он. – Когда танковые мины «Баба-яга» скидывала, взрыв был огромный, я вырубался. <…> Они думали, что я мертвый. Просыпался, обратно выходил, отстреливался».

    Он рассказал, что эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь, так как все подступы обстреливались украинскими боевиками, передает РИА «Новости».

    Возвращение к позициям сослуживцев прошло через минное поле, где Алиев едва не подорвался на танковой мине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

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    14 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин повысил выплаты участникам СВО с инвалидностью до 4 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей.

    Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, увеличена сумма единовременной выплаты для участников спецоперации, которые получили ранения, приведшие к инвалидности, до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило постановление о дифференциации сумм единовременных выплат военнослужащим за боевые травмы и увечья в зависимости от степени тяжести полученных ранений. Так, военнослужащие, получившие тяжелые увечья и травмы, будут получать 3 млн рублей, за легкие ранения предусматривается выплата в размере 1 млн рублей, а за иные легкие травмы – 100 тыс. рублей.

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    14 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области и завязали бой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и вышли на окраины», – сказал Марочко ТАСС. Кроме того, есть информация о том, что там завязался серьезный бой.

    До этого глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что силы ВСУ стянуты к Купянску, на окраинах которого российские войска ведут активные боевые действия. Ранее российские войска авиабомбой уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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    14 ноября 2024, 10:00 • Новости дня
    Лавров указал на условия легитимности выборов на Украине

    Лавров: О легитимности выборов на Украине можно судить только после их проведения

    Лавров указал на условия легитимности выборов на Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность выборов на Украине оценят после их проведения, если их назначат на весну 2025 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, говорить о легитимности можно будет только после их проведения и в зависимости от того, как они будут организованы.

    Лавров сравнил организацию украинских выборов с выборами в Молдове, подчеркнув, что их легитимность станет очевидной лишь после завершения процесса.

    «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован»,  – отметил министр.

    Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующая украинская власть думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией.

    Как ранее сообщал Economist, президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского.

    Коментарии (7)
    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

    Коментарии (4)
    14 ноября 2024, 19:36 • Новости дня
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.

    Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: «Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене», передает РИА «Новости».

    Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении «диктатуры и беззакония» на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

    Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

    В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке очередного «плана»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке очередного «плана»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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