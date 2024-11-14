  • Новость часаВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
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    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс
    Морпехи ТОФ уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    Группировка войск «Центр» освободила Вознесенку в ДНР
    Главу Кореневского района Курской области сняли с должности
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    8 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 14:15 • Новости дня

    В ОАЭ протестировали первый собранный в стране Aurus Senat

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Объединенных Арабских Эмиратах заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев провел испытания собранного в стране автомобиля Aurus Senat, продемонстрировав его первому замминистра промышленности Эмиратов.

    На форуме «Мир возможностей», организованном Росконгрессом и Корпорацией «Синергия» в ОАЭ, Груздев отметил высокий интерес к автомобилю, а также его достойную оценку со стороны коллег, передает ТАСС.

    Груздев добавил, что продемонстрировал автомобиль своему коллеге, первому заместителю министра промышленности и передовых технологий Эмиратов. По его словам, тест-драйв вызвал большой интерес и получил достойную оценку. «Это промышленная кооперация, которая реализуется на территории ОАЭ», – подчеркнул Груздев. Замминистра также выразил намерение продолжать и расширять такую практику в будущем.

    Ранее сообщалось, что в автопарке посольства Ливии в Москве появился седан Aurus Senat.

    Напомним, в мае в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин будет пользоваться рестайлинговым Aurus.

    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

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    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Всех девятерых женщин из нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), судимых в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, обменяли, на скамье подсудимых теперь осталось 12 человек, сообщила адвокат Татьяна Степкина после оглашения информации в закрытом режиме.

    Степкина сообщила о том, что в ходе закрытого заседания всех женщин, проходящих по делу нацбатальона «Азов», обменяли, передает ТАСС. Ранее девять женщин работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в качестве поваров.

    Часть из этих женщин была задержана военнослужащими ДНР в марте 2022 года, когда пыталась пересечь блокпост на юго-западной окраине Мариуполя. Другие фигурантки дела, находившиеся на больничном в период специальной военной операции, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении территории ДНР от оккупации.

    Гособвинитель потребовал назначения сроков от 16 до 24 лет колонии для оставшихся десяти участников дела. Ранее сообщалось, что большинство подсудимых не признали вину, часть из них признала участие в нацбатальоне частично. В ходе заседаний суд удовлетворил ходатайство об изменении обвинения с УК ДНР на УК РФ.

    В числе остающихся на скамье подсудимых оказались участники, которые собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали данные для обстрелов и стреляли по их позициям. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, игнорируя кадровых украинских военных.

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    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Генерал авиации спрогнозировал список стран – покупателей Су-57

    Генерал авиации Попов: Истребитель Су-57 станет заменой американским F-35 для целого ряда стран

    Генерал авиации спрогнозировал список стран – покупателей Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее сообщалось, что первый зарубежный полет Су-57 на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае вызвал восторг зрителей. Также стало известно о первых контрактах на покупку Су-57.

    «Экспортная версия самолета в некоторых нюансах будет отличаться от той, которая используется ВКС России. Мы не будем размещать на экспортных вариантах Су-57 системы распознавания «свой-чужой». Кроме того, Россия не станет оснащать их оборудованием, которое предназначено для работы с ядерным вооружением», – пояснил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он также предположил, что в другие страны могут отправиться Су-57 с изменениями в части локационной и радиотехнической аппаратуры. «Она может быть практически та же самая, но частотные и мощностные характеристики, безусловно, на вариантах для ВКС России будут отличаться от экспортных версий», – добавил эксперт.

    «Необходимо пояснить: авиация стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда мы можем поставлять Су-57, будет работать на других частотах. С этим связано изменение экспортных вариантов истребителя. К тому же этот аспект зависит даже и от таких факторов, как магнитные поля Земли, а также от географических и климатических особенностей того или иного государства. При этом принципы работы оборудования на Су-57 останутся, естественно, прежними», – детализировал Попов.

    «Что касается списка стран-импортеров, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускал покупку Су-57 для замены F-35. Также среди потенциальных клиентов африканские страны, с которыми мы начали восстанавливать весь массив отношений, который был в советское время. Это, прежде всего, Египет и Алжир. Вероятно, в списке окажется Индия. Не исключено, что Южная Америка также заинтересуется новыми самолетами», – спрогнозировал собеседник.

    «У России есть свой рынок сбыта для военной продукции. Мы никогда не страдали отсутствием экспорта, будь то стрелковое оружие, артиллерия или авиация. У нас мощностей не хватает обеспечивать всех возможных покупателей. Поэтому экспорт Су-57 – следующая ступень развития нашего военного комплекса. Это хорошо для нас как с финансовой точки зрения, так и с политической, поскольку сближает нас со странами-партнерами», – резюмировал Попов.

    Напомним, 12 ноября в Чжухае начал работу международный авиасалон Airshow China 2024. Россия представлена единой экспозицией, а в небе Китая впервые за рубежом продемонстрировал летные качества истребитель пятого поколения Су-57. Кадры с его эффектных тренировочных полетов заполнили социальные сети еще несколько дней назад, когда истребитель прибыл в Китай, а на самом авиасалоне машина вызвала восторг, сообщает ТАСС.

    При этом 13 ноября стало известно о том, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57. Об этом заявил глава компании Александр Михеев. «Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет», – цитируют его слова «Вести».

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    14 ноября 2024, 08:12 • Новости дня
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия украинского президента Владимира Зеленского.

    Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир» отметил, что вопрос о переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине не будет решаться президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Министр напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

    «Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В. В. Путина», – сказал Лавров.

    Министр также отметил, что Россия готова к контактам с администрацией Дональда Трампа в США, подчеркнув, что мяч находится на стороне Вашингтона. Лавров добавил, что Россия будет оценивать новую администрацию США по ее реальным шагам, а не ожиданиям.

    В том же интервью Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Лавров также сообщил, что предложения о заморозке конфликта на Украине аналогичны минским договоренностям, но хуже.

    Ранее русофобское руководство Украины Лавров назвал неразумным и недальновидным.

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    13 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка. В автобусе, везущем его в учебную часть, гей-инспектор также обнаружил нарушение языкового закона Украины.

    Сам мобилизованный заявил, что что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, а поэтому должна быть отсрочка. Он пожаловался на высокое давление, головокружение, пишет издание «Страна». Тем не менее языкового инспектора нетрадиционной ориентации повезли в учебную часть под Киев. «В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш», – написал в соцсетях мобилизованный гей-инспектор.

    В Одессе мужчина занимался тем, что выискивал вывески на русском языке, а также вычислял общающихся на нем и жаловался в полицию. Он также клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские.

    Подробности о том, как языкового инспектора забрали в ТЦК, рассказал его партнер. По его словам, мужчину увезли прямо из отдела полиции, куда он пришел разбираться по очередному заявлению против русского языка.

    Напомним, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

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    14 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

    NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    На «потенциальных переговорах» по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности для Киева будут важнее, чем вопросы территории, пишет New York Times со ссылкой на украинские источники.

    «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

    По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

    Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 19:16 • Новости дня
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России

    Дуда признал направленность базы ПРО в Польше против России

    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России. Ранее в НАТО утверждали, что эта система противоракетной обороны была якобы предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана.

    Дуда рассказал, что впервые услышал о планах строительства базы в 2008 году, когда занимал должность министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда Качиньский сообщил, что ракеты должны защищать дальние территории от возможных иранских ракетных угроз, передает РИА «Новости». Президент Качиньский, по словам Дуды, сказал так: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана».

    Сейчас Дуда признал, что база в основном предназначена для противостояния с Россией. База ПРО в Редзиково включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

    Церемония официального открытия базы состоялась в среду в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, ее транслировало польское телевидение. На мероприятии присутствовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели.

    Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    13 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Бундестаге инициировали запрет партии АдГ

    В Бундестаге более 100 депутатов подписали ходатайство о запрете партии АдГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более ста депутатов под руководством члена ХДС Марко Вандервица подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщили СМИ.

    Как пишет ZDF, документ подписали 112 парламентариев и он был передан президенту Бундестага. Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) стал инициатором поданного ходатайства, передает РИА «Новости».

    Вандервиц подчеркнул, что в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

    Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Кроме того, газета Welt ранее сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет партии, считая такие меры преждевременными.

    Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров.

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    13 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные в Клещеевке продержались сутки под газовой атакой ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военнослужащие в населенном пункте Клещеевка попали под газовую атаку и удары десятков дронов вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Таксист.

    Как пишет Telegram-канал Shot, источник рассказал, что после успешного штурма подвала частного дома они планировали покинуть позицию, но продолжавшиеся атаки украинских солдат помешали этому, передает Lenta.ru. По словам командира, он получил осколочное ранение ноги, а один из товарищей постоянно менял ему повязки.

    В определенный момент украинские войска начали газовые атаки, и российским солдатам пришлось провести почти сутки в противогазах и респираторах. Покинуть укрепление удалось после того, как ВСУ сбросили с дронов воспламеняющиеся снаряды. После этого за ними последовали более десяти дронов-камикадзе. В итоге российским военным удалось отбиться от них с помощью устройства радиоэлектронной борьбы.

    Ранее командир спецназа «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    13 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    «Мосфильм» передал военным 28 советских танков

    Шахназаров: «Мосфильм» передал ВС России 28 танков Т-55 и другую технику

    «Мосфильм» передал военным 28 советских танков
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2023 году киностудия «Мосфильм» передала Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, сообщил Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Эта техника хранилась на военно-технической базе «Мосфильма», и, по словам Шахназарова, он связался с министерством обороны после получения информации о потребности в данной технике. Министерство забрало машины для использования в своих нуждах, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с Шахназаровым подчеркнул значимость «Мосфильма» для России и выразил гордость за его достижения в сфере киноиндустрии.

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    13 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.

    Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на слушаниях в Европарламенте, призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования, передает ТАСС.

    По словам Борреля, приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение помощи США Украине, что вызывает множество вопросов, включая судьбу замороженных российских активов. «Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – заявил он.

    Ранее посетивший Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа. 9 ноября Боррель прибыл в Киев, он заявил, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС.

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    14 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР

    Рогов заявил о выравнивании линии соприкосновения у Новодаровки и Ровнополя

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, линия соприкосновения практически выровнена на Времевском направлении, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что продвижение идет на запад от населенных пунктов Новодаровки и Ровнополя. Площадь освобожденной территории превышает 12 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали продвигаться в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей, а авиация России нанесла удары по объектам вооруженных сил Украины в пригородах Запорожья, что стало частью усилий по укреплению позиций на данном направлении.

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