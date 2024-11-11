При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.14 комментариев
Госдума согласилась не считать монашество пропагандой чайлдфри
Госдума согласилась не считать монашество пропагандой отказа от деторождения
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой распространение информации о монашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой отказа от деторождения.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта, касающегося административного наказания за пропаганду отказа от деторождения, сообщает ТАСС.
Поправка уточняет, что распространение информации о монашестве, монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет считаться нарушением. В поправке отмечается, что публичные действия, направленные на формирование привлекательности монашества, а также информация, связанная с отказом от деторождения на основе религиозных убеждений, не считаются административным правонарушением.
Документ подчеркивает, что такие действия должны основываться на внутренних установлениях признанных централизованных религиозных организаций. Инициатива направлена на исключение случаев, когда соблюдение религиозных правил могло бы быть ошибочно расценено как пропаганда чайлдфри. Поправка подчеркивает важность разграничения религиозных практик и намеренной пропаганды отказа от деторождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московская патриархия направила обращение с просьбой доработать законопроект о запрете идеологии «чайлдфри», чтобы исключить запрет на информацию о монашестве. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения. Согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян выступают против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, в то время как 44% поддерживают такие меры.