Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Московская патриархия попросила учесть монашество в законе о «чайлдфри»
Законопроект о запрете идеологии «чайлдфри» нуждается в доработке, чтобы распространение информации о монашестве не оказалось под запретом, сообщили в правовом управлении Московской патриархии.
Московская патриархия направила обращение авторам законопроекта с просьбой учесть их позицию и внести соответствующие изменения к следующему слушанию. Руководитель управления игуменья Ксения (Чернега) отметила, что данный законопроект заслуживает поддержки. Но она также подчеркнула важность корректировки формулировок, чтобы исключить запрет на информацию о монашестве, пишут «Известия».
В четверг Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения, с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду движения чайлдфри, предлагая наказывать это явление по аналогии с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.