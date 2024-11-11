Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Более 25 сбежавших из лаборатории в США обезьян пойманы и возвращены
В Южной Каролине поймали 25 из 43 сбежавших из лаборатории обезьян
В США более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине, были пойманы и возвращены, но 18 приматов все еще остаются на свободе, что вызывает беспокойство у местных властей.
Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в Южной Каролине, уже пойманы и возвращены в лаборатории, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. В результате удалось вернуть 25 приматов. Оставшиеся 18 обезьян продолжают разыскиваться в окрестностях города Йемасси.
По словам местной полиции, беглые обезьяны не подвергались испытаниям и не представляют угрозы, так как не переносят заболеваний. Тем не менее, жителей предупредили избегать контакта с приматами, чтобы не усложнять их поимку. Правоохранители также советуют закрывать окна и двери, пока все обезьяны не будут пойманы.
Генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард информировал, что причиной побега стала «человеческая ошибка» – сотрудник забыл запереть двери в лаборатории. По словам Вестергаарда, инцидент полностью связан с недочетом персонала.
В свою очередь, ветеринары уже обследовали пойманных обезьян и подтвердили, что их состояние здоровья нормальное.
Ранее стало известно, что в американском городе Йемасси, штат Южная Каролина, из исследовательского центра Alpha Genesis, где проводились эксперименты для изучения заболеваний, включая болезни мозга, сбежали по меньшей мере 40 макак и капуцинов.
Между тем главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор» Сергей Щелкунов заявил на биотехнологическом форуме в Новосибирске, что эволюция вируса оспы обезьян продолжается, и в мире не исключено возникновение более патогенных его вариантов.