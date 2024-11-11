Кадыров назвал вбросом заявления о «чеченском следе» в обстреле в Узбекистане

Tекст: Алексей Дегтярев

Прозападные и некоторые оппозиционные СМИ поспешили выдвинуть версию о «чеченском следе», хотя следствие еще не завершено, отметил глава региона в своем Telegram-канале.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне», – указал он.

Кадыров подчеркнул, что не собирается отвечать на подобные обвинения, отметив, что в Узбекистане налажена работа в информационной и правовой сферах благодаря политике президента Шавката Мирзиеева. Он также указал на братские отношения между чеченцами и узбеками, подчеркнув значение Узбекистана для его отца.

По словам Кадырова, он видит в этих обвинениях инструмент политической игры третьих лиц, направленный на подрыв отношений между братскими народами.

В Ташкентской области ночью 26 октября неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover, сообщали в генпрокуратуре Узбекистана. По ее данным, никто не пострадал.