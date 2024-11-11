Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Лаврентьев сообщил о возможных изменениях в политике США при Трампе
Лаврентьев считает, что Трамп может изменить внешнюю политику США по конфликтам
Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может изменить внешнюю политику страны, включая вопрос о выводе войск из Сирии.
По его словам, избранный президент США Дональд Трамп может быть настроен на изменение внешнеполитического курса страны, сообщает ТАСС.
Лаврентьев отметил, что Трамп может изменить позицию по конфликтам, в частности по вопросу вывода американских войск из Сирии.
Он подчеркнул, что следует обращать внимание на действия и предложения, которые будет выдвигать Трамп. По его словам, есть основания полагать, что у Трампа есть настрой на корректировку внешнеполитического курса администрации. Это, по его мнению, дает надежду на изменения и перспективы в данной области.
Как отмечает Bloomberg, Трамп еще до инаугурации начал менять политику США по Украине.