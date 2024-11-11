Цены на нефть начали снижаться

Мировые цены на нефть нащупали баланс «справедливой стоимости»

Tекст: Мария Иванова

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 снижалась на 0,37%, до 73,58 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,5%, до 70,03 доллара, передает РИА «Новости».

«Рынок достиг справедливой стоимости и чувствует себя весьма комфортно на уровне 70 долларов за баррель (марки WTI)», – цитирует Bloomberg руководителz отдела исследований Pepperstone Криса Уэстона.

Аналитик при этом отметил возможные риски в связи с недавними выборами президента в США, однако выразил сомнения в том, что они смогут повлиять на торги.

Кроме того на этой неделе планируется выход докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых эксперты планируют получить дополнительные данные о состоянии рынка нефти.