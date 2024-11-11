Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Цены на нефть начали снижаться
Мировые цены на нефть нащупали баланс «справедливой стоимости»
Мировые цены на нефть в понедельник начали умеренно снижаться, нащупав баланс «справедливой стоимости».
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 снижалась на 0,37%, до 73,58 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,5%, до 70,03 доллара, передает РИА «Новости».
«Рынок достиг справедливой стоимости и чувствует себя весьма комфортно на уровне 70 долларов за баррель (марки WTI)», – цитирует Bloomberg руководителz отдела исследований Pepperstone Криса Уэстона.
Аналитик при этом отметил возможные риски в связи с недавними выборами президента в США, однако выразил сомнения в том, что они смогут повлиять на торги.
Кроме того на этой неделе планируется выход докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых эксперты планируют получить дополнительные данные о состоянии рынка нефти.