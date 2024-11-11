Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Япония заявила об отслеживании слухов о «контактах Путина и Трампа»
Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил о важности мониторинга отношений США и России, комментируя публикации о якобы контактах российского президента Владимира Путина с избранным американским президентом Дональдом Трампом.
Российско-американские отношения имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества, сказал Хаяси, передает ТАСС.
Он также указал на важность сотрудничества Вашингтона и Токио.
Японская сторона «намерена вести плотный обмен мнениями с американской стороной», включая ситуацию на Украине.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. В ходе беседы обсуждалась Украина.