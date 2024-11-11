Главный метеоспутник Японии частично вышел из строя

Японский метеоспутник «Химавари-9» перестал передавать инфракрасные изображения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации национального метеорологического управления Японии, главный спутник слежения за погодой «Химавари-9» частично вышел из строя. Как сообщает ТАСС, спутник прекратил передачу инфракрасных изображений, что является важным элементом наблюдения за погодными условиями.

Однако, несмотря на поломку, другие важные функции «Химавари-9» остаются в рабочем состоянии. Спутник продолжает передавать данные, которые необходимы для предупреждения о природных катаклизмах, таких как тайфуны, сильные дожди и шквальные ветры.

Национальное метеорологическое управление признает, что в настоящий момент не может установить причину неисправности и не знает, когда она будет устранена.

Семейство спутников «Химавари» существует с 1977 года. Данные с этих спутников используются не только в Японии, но и в других странах Азии и Океании, таких как Австралия и Новая Зеландия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония лишилась своего главного метеорологического спутника «Химавари-6» («Подсолнух-6»), который вышел из строя по непонятной причине, и спустя 15 часов после поломки он вновь заработал.