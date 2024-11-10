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Политолог: Молодежь в России стала активным участником жизни страны
В отличие от европейских стран, российская молодежь гордится своим государством. Более того, она в числе первых стремится оказать помощь нуждающимся, делая это по велению души, а не за деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. 10 ноября отмечается Всемирный День молодежи.
«Иногда мы можем услышать, то нынешняя молодежь – это потерянное поколение. Но благодаря работе государства и инициативам президента, у нас молодые люди не только не потеряны, они являются активными участниками жизни страны», – сказал политолог Никита Ляховецкий.
По его словам, социологические исследования показывают: 75% молодежи считают себя патриотами России. «Это большое достижение. Если посмотреть на европейские страны, там просто стыдно любить свою страну. Но это не наш тренд», – продолжает спикер.
Аналитик также замечает, что «у нас хорошо развито волонтерское движение». «Молодые люди не за деньги, а по велению души помогают ближним. Изначально ярко это проявилось во время ковида, когда пожилым людям разносили еду и лекарства. Сейчас эта тенденция также не сбавляет обороты. Так, при вторжении ВСУ в Курскую область молодежь в числе первых бросилась на помощь местным жителям, принимала активное участие в эвакуации, сортировала продуктовые наборы в ПВР и прочее», – детализирует политолог.
Он убежден – в России проводится грамотная молодежная политика. «Власти берут лучшие практики прошлого и возрождают их. Отсюда снова появилась Юнармия, возникло «Движение Первых». Эти организации вовлекают подростков в конструктивную деятельность», – подчеркивает Ляховецкий. В заключении собеседник отметил, что молодежь – это будущее страны. «И от того, как мы воспитываем это поколение, какие ценности ему прививаем, будет зависеть дальнейший путь России», – резюмировал эксперт.
Напомним, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Праздник уходит корнями в 1945 год, когда после окончания Второй мирово войны представители 63 стран основали в Лондоне Всемирную федерацию демократической молодежи.
Организация была призвана бороться за права молодых людей, содействовать их сотрудничеству по всей планете, а также протестовать против социального, расового, национального угнетения.
Традиционно в этот день проводятся благотворительные акции в поддержку образовательных и медицинских программ, устраиваются конференции, лекции, семинары, читаются доклады о проблемах молодежи, международном сотрудничестве, организовываются выставки.