Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
Стало известно о новых номинациях на Премии Рунета 2024 года
Организаторы Премии Рунета – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета – рассказали о ключевых моментах и нововведениях в проведении конкурса в 2024 году.
Главной тематикой мероприятия будет 30-летие Рунета, сообщили организаторы на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам организатора и идеолога премии, директора РАЭК Сергея Гребенникова, церемония награждения лауреатов пройдет 9 декабря в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.
Гребенников отметил, что в этом году премия останется индивидуальной благодаря новым номинациям и акцентам. Особое внимание уделено специальной номинации «Город муз», учрежденной одним из создателей российского сегмента интернета Михаилом Сеславинским. Эту номинацию получат блогеры, освещающие культурные темы, и она будет сопровождаться денежным призом.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подчеркнул, что в юбилейный год будет особая номинация «30 лет домену .RU», отмечающая проекты, способствующие развитию Рунета. Он отметил важный тренд премии – конвергенцию культуры и интернет-технологий.
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова обратила внимание на номинацию «Детский Рунет и семейные ценности», привлекающую внимание к семейным проектам. Ирина Дорохина из «ГПМ Проекты» рассказала о номинации «Подкасты и цифровой контент», где отметят организации в сфере подкастинга и блогинга.
Одной из самых популярных номинаций станет «Лучший автор горизонтального видеоконтента» в рамках «Народного голосования» 2024 года. Партнером этой номинации выступает «VK Видео».