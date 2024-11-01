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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    2 комментария
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 13:09 • Новости дня

    FT: США создали космические силы из-за угроз со стороны России и Китая

    Financial Times: США создали космические силы из-за угроз со стороны России и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Достижения России и Китая в области военных космических технологий стали одной из ключевых причин создания космических сил США, так как за последние 20 лет эти страны разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе.

    Достижения России и Китая в космической сфере стали одной из основных причин создания космических сил США, передает РИА «Новости». Об этом заявил генерал Брэдли Ченс Зальцман, возглавляющий командование космических операций США, в ходе своего визита в Европу. Он отметил, что в последние 20 лет две державы разработали и продемонстрировали способности к ведению войны в космосе.

    Поездка Зальцмана в Европу была направлена на повышение осведомленности среди европейских союзников о вероятности космического конфликта с такими странами, как Китай и Россия. Генерал подчеркнул необходимость сотрудничества с европейскими партнерами для улучшения возможностей сдерживания потенциальных угроз из космоса.

    Зальцман также отметил скорость, с которой Китай развивает свои военные возможности в космическом пространстве, назвав это «угрожающим» и «ошеломляющим» процессом. По его словам, Китай активно разрабатывает различные виды вооружения для потенциального ведения боевых действий в космосе, что вызывает обеспокоенность у военных кругов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства учредит Национальную гвардию Космических сил США, а Космические силы США подготовили перечень технологий для упрощенного экспорта союзникам космических спутников и радиолокационных станций.

    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    1 ноября 2024, 05:22 • Новости дня
    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть

    Минфин США потребовали ежедневный анализ цен на марки нефти Urals и ESPO

    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть
    @ Andrey Arkusha/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Минфин США запросил у квалифицированной компании ежедневный анализ цен на российскую нефть Urals и ESPO для усиления санкционного давления на Москву.

    Министерство финансов США опубликовало заявку на услуги квалифицированной компании для предоставления ежедневной информации о ценах на российские марки нефти Urals и ESPO. Целью этого запроса является усиление санкционного давления на российскую экономику через энергетический сектор, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, опубликованному 24 октября, Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США заинтересованы в комплексной оценке цен на российскую нефть. Ведомство подчеркивает важность ежедневного анализа для лучшего понимания нефтяных рынков, особенно в свете ценовых ограничений на российскую нефть.

    Как отмечает американское министерство, ограничение цен должно заставить российские энерго-экспортеры продавать нефть со скидкой. Это, по мнению США, ослабит финансовые возможности России для проведения военной операции на Украине.

    Напомним, 27 октября лидеры «Большой семерки» (G7) заявили о намерении увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен. Известно, что санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз прекратил прием нефти, перевозимой по морю, и ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрен механизм предельной цены.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

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    30 октября 2024, 02:57 • Новости дня
    Пентагон озвучил позицию по отработке Россией нанесения ядерного удара

    Представитель Пентагона Райдер сообщил об отсутствии у США намерений менять расстановку сил из-за российских учений

    Пентагон озвучил позицию по отработке Россией нанесения ядерного удара
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон не планирует менять расстановку своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, сообщил представитель ведомства Патрик Райдер.

    «Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Райдер сказал, что США не зафиксировали каких-либо действий со стороны России «в контексте российских стратегических сил и их расстановки», которые потребовали бы от Вашингтона менять «расстановку сил» США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку. Министерство обороны России представило видеозаписи пусков баллистической ракеты «Синева», «Булава» и межконтинентальной ракеты «Ярс», произведенных в рамках тренировки.

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    31 октября 2024, 22:14 • Новости дня
    США собрались нарастить поставки вооружений Украине

    США и союзники намерены увеличить поставки артиллерии и ПВО Украине

    США собрались нарастить поставки вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    На пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи, глава Пентагона подчеркнул, что дополнительная военная помощь будет объявлена в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Остина, в новый пакет военной помощи прежде всего войдут артиллерийские орудия, системы ПВО, бронетехника и боеприпасы. Президент России Владимир Путин в ответ заявлял, что подобные поставки не изменят ситуацию на фронте и только затянут конфликт. Путин подчеркивал, что увеличение поставок оружия не способствует восстановлению мира в регионе.

    Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что военная помощь Украине выявила проблемы в поддержании и увеличении складов вооружений США, что угрожает боеготовности американских сил. Кроме того, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России. Также посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.


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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    1 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    На Байконуре задержали француза и немца за съемку ракеты

    Француза и немца задержали на Байконуре за попытку сфотографировать ракету

    Tекст: Мария Иванова

    Возле космодрома Байконур задержаны двое граждан Франции и Германии, предположительно пытавшихся сфотографировать ракету-носитель, ообщил источник в силовых структурах.

    Двое иностранных граждан, один из Франции, другой из Германии, были задержаны возле космодрома Байконур. Как передает ТАСС, они пытались сфотографировать ракету-носитель, что и стало причиной задержания.

    На данный момент официального подтверждения данного инцидента от властей нет. Однако, согласно данным источника в силовых структурах, событие уже вызвало интерес и обсуждения в отношении безопасности и доступности объектов на космодроме Байконур.

    Космодром Байконур, будучи одним из ключевых объектов в области космических исследований, традиционно находится под усиленной охраной.

    Ранее на территорию космодрома пытались проникнуть два француза, один из них погиб от обезвоживания.

    До этого у стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии.

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    1 ноября 2024, 03:34 • Новости дня
    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%

    Boeing предложила 38% повышение зарплаты в течение четырех лет американским рабочим

    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%
    @ Arne Dedert/ Dpa/ Globallook

    Tекст: Максим Попов

    Американская корпорация Boeing предложила повышение заработной платы на 38% для более 30 тыс. профсоюзных работников, которые примут решение на голосовании 4 ноября.

    Компания Boeing сделала улучшенное предложение профсоюзным работникам в США, включающее повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет. Более 30 тыс. рабочих вскоре получат это предложение. Голосование, на котором будет решено, принять ли его, назначено на 4 ноября, сообщает ТАСС.

    Согласно публикации The Wall Street Journal, 19 октября Boeing достигла предварительного соглашения с протестующими о повышении зарплаты на 35%. Однако, чтобы сделка вступила в силу, ее должны были одобрить более половины членов профсоюза. Известно, что на голосовании 24 октября рабочие отклонили предложенный контракт и продолжили забастовку.

    Забастовка началась в сентябре, когда 33 тыс. работников заводов Boeing отказались принять предыдущие предложения компании по изменению условий оплаты труда. В октябре генеральный директор Boeing Келли Ортберг предупредил о планах сокращения штата на 10%, что может затронуть около 17 тыс. работников, в связи с непростой экономической ситуацией компании.

    Напомним, в середине октября Boeing перенесла на год поставки лайнеров модели 777X в связи с забастовкой и убытками, достигающими 5 млрд долларов.

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    30 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Вашингтоне назвали цели новых антироссийских санкций

    США наложили санкции на 400 физических и юридических лиц за поддержку России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой России в ее специальной военной операции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Эти меры направлены на ключевые отрасли, жизненно важные для военных действий России, такие как оборонно-промышленный комплекс и энергетический сектор, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря США, санкции касаются обхода предыдущих рестрикций субъектами в многочисленных третьих странах, а также ряда сотрудников Минобороны России высокого ранга и оборонных компаний.

    По словам Блинкена, санкции также направлены на компании и физические лица, которые поддерживают наращивание будущих российских поставок энергоносителей и экспорта.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России. До этого в США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе.

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    1 ноября 2024, 09:16 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах США и НАТО изменить режим черноморских проливов

    Патрушев: США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

    Патрушев отметил, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся расширить военно-морское присутствие в Черном море и изменить режим проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать Дунай как путь доступа в Черное море для военных целей, передает ТАСС.

    По словам Патрушева, снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России, передает РИА Новости.

    Ранее Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины.

    До этого Патрушев рассказал о срыве планов НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    31 октября 2024, 14:00 • Новости дня
    Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает факты о биолабораториях США

    Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает все факты о биолабораториях США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мировое сообщество потрясет раскрытие данных о деятельности американских биолабораторий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    «Самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей, квантовой физики все чаще пытаются применить для создания технологий уничтожения человечества», – сказал белорусский лидер, передает ТАСС.

    Он заявил, что «общество содрогнется, когда будут раскрыты вопиющие факты о реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру, особенно вблизи границ Белоруссии и России».

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.

    До этого Минобороны России выявило более 50 человек, причастных к работе биолабораторий США на Украине.

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