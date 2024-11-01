Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
FT: США создали космические силы из-за угроз со стороны России и Китая
Financial Times: США создали космические силы из-за угроз со стороны России и Китая
Достижения России и Китая в области военных космических технологий стали одной из ключевых причин создания космических сил США, так как за последние 20 лет эти страны разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе.
Достижения России и Китая в космической сфере стали одной из основных причин создания космических сил США, передает РИА «Новости». Об этом заявил генерал Брэдли Ченс Зальцман, возглавляющий командование космических операций США, в ходе своего визита в Европу. Он отметил, что в последние 20 лет две державы разработали и продемонстрировали способности к ведению войны в космосе.
Поездка Зальцмана в Европу была направлена на повышение осведомленности среди европейских союзников о вероятности космического конфликта с такими странами, как Китай и Россия. Генерал подчеркнул необходимость сотрудничества с европейскими партнерами для улучшения возможностей сдерживания потенциальных угроз из космоса.
Зальцман также отметил скорость, с которой Китай развивает свои военные возможности в космическом пространстве, назвав это «угрожающим» и «ошеломляющим» процессом. По его словам, Китай активно разрабатывает различные виды вооружения для потенциального ведения боевых действий в космосе, что вызывает обеспокоенность у военных кругов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства учредит Национальную гвардию Космических сил США, а Космические силы США подготовили перечень технологий для упрощенного экспорта союзникам космических спутников и радиолокационных станций.