Путин приветствовал участников итогового форума «Сообщество», который стартовал в Москве, передает РАПСИ.

Президент отметил символичность проведения форума накануне Дня народного единства и подчеркнул важность народной сплоченности и солидарности.

«Приветствую вас на итоговом форуме активных граждан «Сообщество». Глубоко символично, что ваш традиционный форум проходит в преддверии государственного праздника – Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности, солидарности, преемственности поколений – во имя больших, значимых целей», – говорится в приветственной телеграмме Путина.

Он также отметил вклад участников форума в решение актуальных проблем в различных сферах, таких как образование, экология, здравоохранение и другие. Глава государства подчеркнул, что в Год семьи особого внимания требуют вопросы демографической политики, охраны материнства и детства, а также поддержки многодетных семей.

Основной темой форума «Сообщество» стала «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени». В рамках двухдневного мероприятия предусмотрено обсуждение девяти тематических треков, включая такие направления, как «Год семьи», «Единство ради победы» и «Молодежь России».

На форуме обсуждаются исполнение поручений президента России, итоги участия Общественной палаты в мероприятиях Года семьи, а также вопросы национальной и миграционной политики. Цель форума – выявление и развитие общественных инициатив для достижения национальных целей развития страны.

Для участников форума в кластере «Ломоносов» откроется музей «Война чужими руками», выставки о деятельности Общественной палаты и фотовыставка фонда «Женщины за жизнь». Также будут представлены экспозиции о злодеяниях киевского неонацистского режима в Курской области и событиях 2014 года в Луганске. Гости смогут посетить мастер-класс Российского Красного Креста по первой помощи и внести предложения в проект ежегодного доклада о гражданском обществе в РФ.

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева сообщила, что на форум зарегистрировалось 4726 участников из 88 регионов России. Она отметила, что такое широкое участие является большой честью и подчеркивает интерес общества к обсуждаемым темам. В течение года Общественная палата провела форумы в различных регионах, привлекая более девяти тысяч участников.