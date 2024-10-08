Депутат Бессараб сочла идею 13-й пенсии популизмом

Бессараб заявила о популизме идеи выплатить 13-ю пенсию россиянам

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, пенсионная система России является страховой, и дополнительные выплаты требуют компенсации из других источников, передает «Лента.ру».

«Пенсионная система является страховой системой. Каждый работающий из нас сегодня выплачивает через своего работодателя страховые взносы», – отметила Бессараб.

По ее словам, подобные предложения являются популизмом, так как не учитывают отсутствие дополнительных страховых взносов, которые могли бы покрыть такие расходы.

Также Бессараб сравнила российский бюджет с семейным, где средства распределены заранее, и их перераспределение требует планирования.

Кроме того, депутат указала на отсутствие возможности занять средства на фоне западных санкций, что делает реализацию идеи 13-й пенсии сложной.

Она подчеркнула, что те, кто предлагает такие изменения, должны четко представить, из какой статьи бюджета они намерены покрывать подобные расходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Миронов ранее предлагал ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию, чтобы повысить их уровень жизни.

Миронов также выступал с инициативой о предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей в дополнение к 13-й пенсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила проект бюджета, которым предусматриваются поднятие пенсий работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году на уровень инфляции 2024 года, о чем также заявил министр финансов Антон Силуанов.

