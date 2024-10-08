Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме
Следственный комитет Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме
Следственный комитет Белоруссии возбудил дела против 45 лиц, обвиняемых в заговоре для захвата власти и экстремизме, связанных с инициативой «Платформа-2025».
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против 45 человек, находящихся за границей, обвиняя их в заговоре с целью захвата власти и деятельности, связанной с экстремизмом, передает ТАСС. Ведомство уточняет, что 22 человека обвиняются в заговоре с целью неконституционного захвата власти, а 23 лица подозреваются в создании экстремистского формирования или участии в нем.
В рамках расследования стало известно о новой инициативе, называемой «Платформа-2025», которая, по мнению следователей, преследует цели консолидации экстремистских сил для координации действий в период президентской избирательной кампании в Белоруссии, запланированной на 2025 год. Следственный комитет выразил обеспокоенность по поводу возможных радикальных действий в это время.
Кроме того, в заявлении следственного ведомства отмечается, что данное дело является продолжением мер по обеспечению государственной безопасности, направленных на предотвращение попыток дестабилизации обстановки в стране. Власти Белоруссии продолжают работу по идентификации и преследованию лиц, причастных к экстремистской деятельности и угрозам политической стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии аннулирует доменные имена интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении 20 человек, находящихся за рубежом и подозреваемых в заговоре с целью захвата госвласти и экстремизме. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск даст быстрый и жесткий ответ на любую агрессию, подчеркнув, что белорусское миролюбие – это не синоним жертвенности.