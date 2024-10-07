В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцучреждениях

Специалисты начали подачу тепла по распоряжению правительства Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве специалисты ПАО «МОЭК» приступили к подаче тепла, передает ТАСС. Подключение отопления началось после поступления распоряжения от столичного правительства и будет производиться поэтапно. В первую очередь отопление будет подано в объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады, школы и больницы, а затем в жилые дома и офисы. Последними подключаются предприятия торговли и промышленности.

Как сообщили в пресс-службе компании, процесс подключения отопления подразумевает соблюдение гидравлических и температурных режимов. Подача тепловой энергии и прогрев систем будет происходить в течение пяти дней.

Перед началом включения специалисты ПАО «МОЭК» совместно с организациями, эксплуатирующими здания, провели предварительное заполнение разводящих сетей и внутренних систем отопления водой. Это позволило заполнить системы до 1 млн куб. м воды, распределенной по 4,5 тыс. км разводящих и внутридомовых сетей.

Мэр города Сергей Собянин ранее сообщал, что с понедельника, 7 октября, начнут подавать тепло в жилые дома.

Отметим, что мошенники часто пользуются отопительным сезоном, чтобы нажиться на гражданах, предлагая «услуги» по замене батарей отопления или их установке, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.