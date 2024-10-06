Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Пострадавших в аварии под Волгоградом доставили в три больницы
Шестеро взрослых и пятеро детей пострадали в аварии с «Газелью» и Mercedes под Волгоградом
В результате столкновения «Газели» и Mercedes на трассе под Волгоградом пострадали 13 человек, включая пятерых детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.
Как передает «РИА Новости», шестеро взрослых и пятеро детей, пострадавших в ДТП с «Газелью» и Mercedes под Волгоградом, госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла в Быковском районе Волгоградской области на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград»,.
По данным, ранее предоставленным главным управлением МВД по Волгоградской области, в результате аварии погиб водитель иномарки, а число пострадавших составило 11 человек. Позже полиция уточнила, что в числе пострадавших 13 человек, включая водителя «Газели». Прокуратура сообщила, что среди пострадавших пятеро детей.
«В ДТП пострадало 11 человек, в том числе пятеро детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы № 7, № 25 и больницу имени Фишера», - уточнили в областном комитете здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и Mercedes, в результате которого госпитализированы пятеро детей и еще несколько взрослых.