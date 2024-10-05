Посол Сирии опроверг подачу заявки на вступление в БРИКС

Посол Сирии Джаафари опроверг подачу заявки на вступление в БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

Информация о подаче Сирией заявки на вступление в БРИКС была некорректно озвучена из-за ошибки в официальном переводе, сообщил Джаафари, передает ТАСС. По словам дипломата, страна находится на стадии обсуждений.

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», – сказал он, комментируя текущий статус переговоров.

Ранее сообщалось, что Сирия подала заявку на вступление в БРИКС.