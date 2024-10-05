Буркина-Фасо начала отзывать у зарубежных компаний лицензии на добычу золота

Президент Буркина-Фасо заявил о начале отзыва лицензий на добычу золота у зарубежных компаний

Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на добычу золота у ряда зарубежных компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента переходного периода страны Ибрагима Траоре, сделанное в эфире местного телеканала RTB. Траоре отметил, что не видит смысла в том, чтобы позволять международным корпорациям добывать золото, если страна способна справиться с этой задачей самостоятельно. Он подчеркнул, что лицензии, которые отзываются у иностранных компаний, позволят Буркина-Фасо вести добычу собственными силами.

Глава государства также указал, что некоторые местные золотые рудники, включая тот, о котором шла речь во время эфира, могут быть переданы под государственное управление. Однако Траоре не уточнил, какие именно компании потеряют лицензии. Его заявления подчеркивают стремление страны взять под контроль свои природные ресурсы и усилить государственное управление в сфере добычи полезных ископаемых.

В феврале текущего года министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо уже сообщало о приостановке разрешений на экспорт драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом. Такое решение стало частью более широкой политики, направленной на защиту национальных интересов и усиление контроля над добычей и экспортом природных ресурсов.

Капитан Ибрагим Траоре пришел к власти после военного переворота в сентябре 2022 года, когда группа военных объявила о смещении тогдашнего главы правительства Поля-Анри Сандаого Дамиба. В результате переворота была приостановлена конституция и распущено правительство, что создало благоприятные условия для проведения значительных изменений в политике страны, включая пересмотр подхода к управлению природными ресурсами.

Напомним, премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление страны вступить в БРИКС для противостояния доминированию доллара и евро и способствования более справедливым торговым отношениям на международной арене. Он посетит Россию в октябре, запросив встречу с президентом Владимиром Путиным.