Экс-президент Германии Гаук выступил за поставку Украине крылатых ракет Taurus для ударов по России

Бывший президент Германии Йоахим Гаук предложил поддержать Украину поставками крылатых ракет Taurus, сообщает ТАСС. В интервью медиагруппе Funke Гаук отметил, что обсуждал эту инициативу с военными экспертами и получил их поддержку. Он также подтвердил, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

Несмотря на позицию Гаука, канцлер Германии Олаф Шольц ранее отверг возможность передачи Украине ракет Taurus. По его словам, их использование может привести к серьезной эскалации конфликта. Киев давно заинтересован в получении этих ракет, считая их аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены на Украину. Однако дальность полета германо-шведских ракет Taurus составляет около 500 км, что превышает дальность британских систем.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Украина без поддержки Запада не может наносить удары вглубь российской территории. По его мнению, для этого Украине необходимы разведданные со спутников и полетные задания, которые она может получить только от стран НАТО. Российский лидер также указывал на то, что западные страны фактически принимают решение о прямом участии в конфликте, обсуждая возможность использования Киевом дальнобойных вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.