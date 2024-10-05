Семьям погибших при взрыве на АЗС выплатили по миллиону рублей

Власти Дагестана выплатили семьям погибших при взрыве на АЗС по 1 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщает ТАСС. Средства были выделены из резервного фонда региона. По словам представителей пресс-службы правительства, общая сумма выплат составила 13 млн рублей.



Председатель правительства Республики Дагестан подписал распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда в целях оказания помощи семьям погибших и пострадавших. В ближайшее время также планируется оказать финансовую помощь пострадавшим во время взрыва.

Кроме того, благотворительные фонды «Инсан» и «Надежда» намерены оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших. Рабочая группа провела обследование территории места взрыва и не выявила фактов причинения ущерба домовладениям.

Взрыв на автозаправочной станции произошел 27 сентября в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В результате инцидента погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 11 человек получили ранения.

Напомним, жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы стали 13 человек, включая двоих детей, и более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, хотя плановая проверка на этой АЗС проводилась весной прошлого года.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправочной станции, спасатели продолжают разбирать завалы.