KNDS подписал контракт на поставку 12 САУ Caesar Киеву

Франко-германский концерн KNDS заключил контракт на поставку 12 гаубиц Caesar Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франко-германский оборонный концерн KNDS подписал контракт на поставку Украине двенадцати гаубиц Caesar, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает РИА «Новости».

Контракт был заключен на полях промышленного форума в Киеве, где министр подчеркнул, что финансирование сделки обеспечивается Украиной. «Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности позволяет нам поддерживать Украину», – отметил Лекорню.

Ранее, 1 октября, концерн KNDS открыл в Киеве дочернее предприятие по ремонту западной бронетехники. Новая компания под названием KNDS Ukraine будет заниматься ремонтом танков Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских орудий Caesar, бронеавтомобилей AMX10 RC, бронированных гаубиц PzH 2000 и зенитных самоходных установок Gepard. Цель компании заключается в содействии сотрудничеству между KNDS и украинскими государственными структурами и военно-промышленным комплексом.

Помимо этого, KNDS планирует на территории Украины совместное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в сотрудничестве с украинским военно-промышленным комплексом. Это расширение деятельности подчеркивает намерение концерна укрепить свои позиции в регионе и поддержать украинские военные усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж пообещал передать Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar и несколько сотен бомб. ВСУ применили французские самоходные установки Caesar в Курской области, одна из которых была уничтожена российскими артиллеристами на замаскированной позиции в лесополосе. В Сети появилось видео, где французская самоходная установка Caesar, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет», перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине.