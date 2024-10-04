Стало известно о состоянии Василия Ливанова

  • Новость часаРазведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
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    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки
    Раскрыто содержание переданного Ираном США предупреждения
    Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами
    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты
    Антонов заявил об угрозе ядерного конфликта из-за США
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным сроком
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    4 октября 2024, 09:09 • Новости дня

    Стало известно о состоянии Василия Ливанова

    Врачи: Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве, как сообщили в медицинском учреждении.

    Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, продолжает находиться в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, передает РИА «Новости». В четверг представители больницы подтвердили, что состояние Ливанова остается тяжелым. «Реанимация неврологии. Состояние тяжелое», – отметили в медицинском учреждении.

    Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Образование он получил в Московской средней художественной школе, после чего продолжил обучение в Театральном училище имени Щукина. С 1960 по 1964 год Ливанов был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В период с 1988 по 1992 год он руководил московским экспериментальным театром «Детектив».

    Кинокарьера Ливанова началась в 1959 году с эпизодической роли в фильме «Город на заре», после чего он сыграл главную роль в фильме «Неотправленное письмо». Всенародную популярность ему принесла роль Шерлока Холмса в многосерийной ленте Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист РСФСР Василий Ливанов был госпитализирован в Москве в НИИ им. Н.В. Склифосовского после предполагаемого инсульта.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Раскрыто содержание переданного Ираном США предупреждения

    Иран после удара по Израилю предупредил США о прекращении «односторонней сдержанности»

    Раскрыто содержание переданного Ираном США предупреждения
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран передал США через Катар послание, где сообщил о прекращении односторонней сдержанности и готовности к ответу на атаки Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника, в послании, переданном Вашингтону, Иран подчеркнул, что больше не будет проявлять «сдержанность в одностороннем порядке», так как она не соответствует национальной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Чиновник также отметил, что в случае израильской атаки, Иран готов дать «неординарный» ответ, который может затронуть объекты инфраструктуры противника. Однако Тегеран заявил о нежелании региональной войны, подчеркнув необходимость практического сдерживания агрессии Тель-Авива. Эти предупреждения последовали после недавних ударов Ирана по Израилю.

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. При этом большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей. Вслед за этими событиями Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты

    Психотерапевт Кульгавчук рассказал о вызывающих депрессию продуктах

    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ряд продуктов и напитков может вызвать депрессию. Причем она впоследствии способна привести к снижению полового влечения у мужчин, что еще больше усилит подавленное состояние, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Существует ряд продуктов, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Но здесь важно определиться в понятиях. Говорить о том, что человек, что-то откусив, сразу впадает в депрессию, будет, конечно, неправильно. Поэтому корректнее говорить о тех продуктах, которые могут привести к снижению фона настроения, лишать нас энергии», – говорит Кульгавчук.

    Первое место, по его словам, среди таких продуктов занимает алкоголь. «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией – пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим. Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга. Упавший фон настроения, в свою очередь, может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям», – описывает последствия употребления спиртных напитков врач.

    Мучное и сладости

    К депрессии также приводят кондитерские и хлебобулочные изделия. По словам психотерапевта, легкоусвояемые углеводы способствуют перепадам настроения, а часто сопутствующее ожирение не способствует энергичному образу жизни и хорошей самооценке. «Тут аналогичный с алкоголем  механизм – стресс «заедают». И тем самым становятся еще более «тяжелыми» на подъем», – объясняет специалист.

    К еде, которая способствует снижению фона настроения, можно отнести и сахар. Он способствует дисбалансу инсулина и глюкозы, истощает запасы витаминов группы В, необходимых для стабильного позитивного настроения.

    Мясо и фастфуд

    Жирное красное мясо, к которому можно отнести свинину, баранину и мясные полуфабрикаты, также может привести к негативным психологическим последствиям, продолжает психотерапевт. Эти продукты долго перевариваются, отнимая у человека много энергии: «Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного «разбитым».

    Депрессивной едой врач назвал и фастфуд. «Нет ничего плохого, если это разовое употребление. Но при постоянном питании такая насыщенная трансжирами тяжелая пища вместе со сладкой газировкой может на 40 процентов повышать вероятность развития депрессии», – делится Кульгавчук.

    Кофе и энергетики

    Специалист отмечает, что энергетики тоже могут постепенно ухудшать психическое состояние – нервная система буквально «изнашивается» при постоянном повышении стимулирующих дозировок.

    «Кофе – замечательный напиток, но при неумеренном приеме может приводить к проблемам. Он блокирует рецепторы аденозина (нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования) и снижает сигналы о сонливости, усталости. При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда, для достижения того же эффекта, нужно увеличивать дозу кофе. Если же человек перестает употреблять кофеин или снижает его употребление, то он сталкивается с симптомами ломки или абстиненции: снижением концентрации внимания, работоспособности, апатией, головной болью, раздражительностью, унынием, сонливостью», – говорит врач.

    Вторичная сексуальная депрессия

    По его словам, вызванная неправильными питанием и напитками депрессия может спровоцировать снижение сексуального потенциала у мужчин, что еще больше повысит уровень стресса. «Снижение частоты половых контактов и уровня тестостерона – гормона, отвечающего не только за сексуальное влечение, но и за энергию у мужчин – может снижать самооценку, вызывать психологические и сексуальные дисгармонии. А все это, в свою очередь, дополнительно усиливает негативные тенденции», – считает врач.

    При этом он отмечает, что не нужно себя абсолютно во всем ограничивать, но стоит помнить о мере. «Важно вовремя задумываться о качестве своей жизни, осознавать причины деструктивного, неэффективного поведения, вовремя уметь корректировать свое психоэмоциональное состояние не сколько продуктами, сколько изменением мышления, оставаясь деятельным, счастливым и здоровым», – заключил Кульгавчук.

    Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что сахаросодержащие напитки вызывают привыкание, которое равносильно привыканию к кокаину. Она рассказала о последствиях употребления сладкой воды, а также дала рекомендации по ее замене на свежевыжатые соки и травяные чаи.

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    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    3 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением

    Адвокат: Действия Столтенберга в НАТО могут повлечь пожизненное заключение по бельгийским законам

    Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Против экс-главы НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии подан иск за развязывание конфликта на Украине и покушение на безопасность государств НАТО. Эти обвинения могут могут заслуживать пожизненного заключения, заявил бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк.

    Как сообщает ТАСС, Ванлангендонк сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что действия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, которые стали причиной конфликта на Украине, могут заслуживать пожизненного заключения по бельгийским законам. Ванлангендонк представляет интересы французского исследователя и публициста Патрика Пазена, подавшего иск против Столтенберга.

    Ванлангендонк уточнил, что обвинения против Столтенберга являются серьезными, а бельгийское законодательство предусматривает возможность пожизненного заключения за такие преступления, так как в стране отменена смертная казнь. Он также отметил, что любое лицо или организация, пострадавшие от конфликта на Украине, могут присоединиться к расследованию.

    Иск против Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине, покушение на безопасность государств НАТО, преступления против мира, причинение ущерба жизни и здоровью группы лиц был подан в суд Брюсселя 27 сентября и на данный момент ожидается его рассмотрение. Адвокат подчеркивает, что действия Столтенберга угрожали безопасности всех государств НАТО и их граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

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    3 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение пропавшей дочери Успенской

    Дочь Успенской нашлась в Израиле

    Стало известно местонахождение пропавшей дочери Успенской
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна была найдена в Израиле, о чем сообщил представитель артистки Константин Манжула, подтвердив, что на данный момент она жива и здорова.

    Он отметил, что на данный момент не может дать дополнительных комментариев, передает РИА «Новости».

    Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, возглавляющий федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, подтвердил, что Татьяна жива и здорова.

    Накануне Бородин сообщил, что Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, исчезла, мать предполагает ее похищение или вывоз из страны.

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    3 октября 2024, 21:20 • Новости дня
    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии

    Финская полиция проверила российское посольство после ложного звонка о минировании

    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском посольстве в Финляндии провели проверку после звонка о минировании, который оказался ложным, сообщили в диппредставительстве.

    В четверг в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании, полиция Хельсинки оперативно отреагировала на просьбу российской стороны и провела осмотр прилегающей территории, передает ТАСС.

    «По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», – сообщили дипломаты.

    Ранее сообщалось, что финские правоохранители начали проверку на территории российского посольства по просьбе дипломатической миссии.

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    3 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану

    США и Израиль обсуждают удар по Ирану

    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не смог до конца произнести предложение, в котором говорил об обсуждении с Израилем возможного удара по иранским нефтяным объектам.

    Байдена спросили о том, поддерживает ли он возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана. «Мы это обсуждаем. Я думаю, что это немного…», – сказал президент США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    Отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Тель-Авиву бить по Ирану, политик заметил, что США не дают разрешений Израилю, а дают рекомендации.

    Ранее издание Politico сообщало, что американская и израильская стороны изучают возможность удара по проиранским формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии.

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    3 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о гибели восьми военнослужащих в Ливане в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат, включая три капитана.

    Израильская армия, известная как ЦАХАЛ, понесла первые потери во время текущих боевых действий на юге Ливана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    В ходе операции, нацеленной против «Хезболлы», было убито восемь израильских военнослужащих. Среди погибших – три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.

    Операция, начатая Израилем, направлена на борьбу с «Хезболлой», которая продолжает оказывать серьезное сопротивление. ЦАХАЛ активно проводит наземные операции, ставя своей целью снизить влияние боевиков в регионе. Власти Израиля подчеркивают, что действия армии направлены на обеспечение безопасности страны и сдерживание террористической угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. По данным агентства Fars, большая часть запущенных иранских ракет достигла целей на израильской территории. В связи с этими событиями, вероятно, были сорваны планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, как указывает Military Watch Magazine.

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    3 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.

    На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.

    Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.

    Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж

    Блогер Чекалина и бывший муж задержаны за нелегальный перевод 251 млн рублей за рубеж

    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов по подозрению в незаконной валютной операции на сумму более 251 млн рублей с использованием поддельных документов.

    Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны по делу о незаконном переводе более 251 млн рублей за границу, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы подтвердили, что они находятся под стражей на 48 часов. Также задержан третий фигурант дела, Роман Вишняк, который, как и Чекалины, является подозреваемым.

    В отношении всех троих возбуждено дело по части 1-й статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вменяемое им преступление связано с проведением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это серьезное обвинение, и если вина будет доказана, им может грозить суровое наказание.

    Сумма незаконной транзакции, как ранее заявлялось, составляет 251 млн рублей. Валерия Чекалина, известная как блогер, и ее экс-супруг Артем являются основными фигурантами в этом расследовании. Подозрения в их адрес серьезны, и следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства дела.

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема за валютные операции с использованием подложных документов.

    Арбитражный суд Москвы постановил, что компания ООО «Би Фит», принадлежащая Валерии Чекалиной, должна выплатить более 22 млн рублей за выполнение логистических услуг ООО «Темполайн Логистика».

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    3 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Иркутске задержаны главы этнических диаспор из-за ввоза мигрантов в Россию

    МВД: В Иркутске задержали лидеров этнических дисапор за организацию незаконной миграции

    В Иркутске задержаны главы этнических диаспор из-за ввоза мигрантов в Россию
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске сотрудники полиции и ФСБ задержали руководителей этнических дисапор, подозреваемых в организации незаконной миграции путем выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка, сообщило МВД России по Иркутской области.

    По данным следствия, председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования с начала этого года за деньги нелегально выдавали иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России, сообщило МВД России по Иркутской области.

    По данным МВД, эти сертификаты использовались для получения трудовых патентов и видов на жительство в Иркутской области. Предположительно, за каждый сертификат злоумышленники получали около 8 тыс. рублей, всего за период преступной деятельности они выручили более 1,5 млн рублей.

    Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, подтверждающие их преступную деятельность. Следственный комитет инициировал уголовные дела по признакам коммерческого подкупа и организации незаконной миграции. Одного из фигурантов заключили под стражу, другому запретили осуществлять определенные действия.

    Ранее в Госдуму были внесены пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, включая признание организации нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Также сообщалось, что МВД запустит с марта 2025 года публичный реестр контролируемых иностранцев с прекращенными основаниями для пребывания в стране, который будет обновляться каждые 24 часа.

    Коментарии (23)
    3 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Появилось видео из освобожденного Угледара
    Появилось видео из освобожденного Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие установили триколор на крышах многоэтажек в Угледаре, впервые продемонстрировав освобождение города в Донецкой народной республике на видео.

    На записи, распространенной ТАСС, показано, как российские военнослужащие устанавливают флаг России на крышах многоэтажных домов. Кадры предоставила 37-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Освобождением города занималась группировка войск «Восток».

    Коментарии (3)
    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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    3 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Рябков назвал важное условие вступления новых стран в БРИКС

    Рябков назвал неприсоединение к санкциям условием для вступления в БРИКС

    Рябков назвал важное условие вступления новых стран в БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что одним из условий вступления в БРИКС является неприсоединение к нелегитимным санкциям против стран – участниц объединения, а также проведение суверенной внешней политики.

    Рябков, выступая на пресс-конференции, посвященной подготовке к саммиту БРИКС в Казани, отметил, что вступающие страны должны проводить суверенный курс и поддерживать добрососедские отношения с членами БРИКС, передает ТАСС.

    Он заявил, что более 30 государств подтвердили свое участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани. В мероприятии примут участие лидеры развивающихся стран и региональных организаций, а также президент Нового банка развития Дилма Руссефф. Замглавы МИД РФ подчеркнул важность присутствия представителей развивающихся стран из всех частей мира, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

    Ранее Рябков заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани в расширенном формате «БРИКС плюс».

    Кроме того, глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что Россия продолжает предпринимать дипломатические усилия для стабилизации ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. В этом контексте стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение на саммит БРИКС в Казани, где планируется обсуждение ближневосточной проблематики.

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