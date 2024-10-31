Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Шадаев опроверг проблемы со связью в Дагестане
Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил на II Международном Каспийском цифровом форуме, что на территории Дагестана нет проблем со связью.
Министр отметил, что связь работает стабильно, опровергая слухи о существующих перебоях, сообщает ТАСС.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о проблемах с доступностью услуг связи в Дагестане, в том числе с доступом к мессенджеру Telegram. Однако, по словам Шадаева, эти данные не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что связь в регионе функционирует в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Telegram сообщил о перебоях в работе мессенджера на территории Южного и Северо-Кавказского округов России, что вызвало беспокойство у пользователей данных регионов.