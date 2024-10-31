Полиция Берлина предотвратила взрыв на вокзале

Tекст: Антон Антонов

Около 15.45 (17.45 мск) на территории вокзала был замечен подозрительный мужчина, которого полицейские решили проверить. Однако мужчина сбежал, оставив сумку, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

В сумке, как подтвердили в полиции, находилась взрывчатка. Правоохранители доставили ее в находящийся поблизости парк, где был произведен контролируемый взрыв. Взрыв был слышен на сотни метров, и очевидцы сообщили, что в окрестностях парка сработали автомобильные сигнализации. Никто не пострадал.

Представитель правоохранительных органов заявил: «Похоже, здесь предотвратили атаку. Если бы это взрывное устройство сработало в непосредственной близости от группы людей, это имело бы драматические последствия». Полиция ведет поиски владельца сумки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке атаки на израильское посольство в Берлине.

Полиция в Копенгагене в октябре начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства.

