Убийцу сотрудницы трапезной в Сергиевом Посаде отправили на принудительное лечение

Tекст: Мария Иванова

Суд Сергиево-Посадского городского округа вынес постановление в отношении 51-летнего мужчины, который совершил убийство в паломнической трапезной храма, передает Официальный Telegram-канал Прокуратуры Московской области.

Подсудимый, признанный виновным в деянии, подпадающем под ст/ 105 УК РФ (убийство), будет отправлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

Инцидент произошел в мае: подмосковный главк Следственного комитета сообщил о задержании подозреваемого в убийстве работницы трапезной. По данным следствия, мужчина нанес женщине 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным и в ходе допроса признал свою вину.

Место преступления находилось на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла. Убийство вызвало широкий резонанс, и дело получило большое внимание со стороны правоохранительных органов и общественности.

Ранее Майкопский горсуд избрал меру пресечения для члена запрещенной в России международной террористической организации, который планировал нападение на православный храм в Майкопе.

До этого сообщалось, что убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте террористы заранее планировали, атака готовилась в течение месяца.