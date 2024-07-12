Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Арестован задержанный за подготовку теракта в храме в Майкопе
Майкопский городской суд избрал меру пресечения в отношении члена запрещенной в России международной террористической организации, планировавшего совершить нападение на православный храм в Майкопе.
Подозреваемый арестован до 10 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи, передает ТАСС.
Напомним, ФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе.