Спасенная в лимане на Камчатке семья косаток застряла в отливе

Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

Tекст: Анастасия Куликова

«Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

«Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

«Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».