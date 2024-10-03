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WP сообщила о быстром продвижении ВС России в зоне СВО на Украине
Washington Post: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
Российские войска в августе и сентябре продвигались на Украине с рекордной скоростью, согласно данным о ходе специальной военной операции, что привело к значительному отступлению украинских сил, пишет Washington Post.
По данным газеты, в августе и сентябре 2023 года российские войска продвигались на десятки миль, что является самыми быстрыми темпами с 2022 года, передает «Лента.ру».
В результате украинские войска вынуждены были отступить, а линия соприкосновения оказалась на грани разрыва, подчеркивает издание.
По мнению экспертов, такое продвижение Российской армии может существенно изменить баланс сил в регионе.
The Washington Post также отмечает, что значительные потери и отступления украинских сил в последние месяцы оказывают влияние на моральный дух войск и их способность к дальнейшему противостоянию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные успешно взяли укрепрайон украинской армии на подступах к Донецку.
В начале октября Угледар был освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.