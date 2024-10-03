Washington Post: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, в августе и сентябре 2023 года российские войска продвигались на десятки миль, что является самыми быстрыми темпами с 2022 года, передает «Лента.ру».

В результате украинские войска вынуждены были отступить, а линия соприкосновения оказалась на грани разрыва, подчеркивает издание.

По мнению экспертов, такое продвижение Российской армии может существенно изменить баланс сил в регионе.

The Washington Post также отмечает, что значительные потери и отступления украинских сил в последние месяцы оказывают влияние на моральный дух войск и их способность к дальнейшему противостоянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные успешно взяли укрепрайон украинской армии на подступах к Донецку.

В начале октября Угледар был освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

